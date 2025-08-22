Old is gold. Att hyra ut pensionärer är framtiden i Jönköping
GOveteran KB / Säljarjobb / Jönköping Visa alla säljarjobb i Jönköping
2025-08-22
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos GOveteran KB i Jönköping
, Nässjö
, Borås
, Vadstena
, Ale
eller i hela Sverige
Vill du ha en förändring i ditt liv? Mer frihet? Mer pengar? Bestämma dina arbetstider själv? Hyr ut PENSIONÄRER!
Om du funderar på att bli entreprenör, men kanske är lite tveksam eftersom du vet att det krävs hårt arbete för att lyckas.
Då har jag goda nyheter till dig! Bli säljare första tiden hos oss. Om du är framgångsrik kan du sedan få erbjudande om att ta över den lokala verksamheten.
Du behöver inte kämpa ensam som säljare när du ansluter dig till oss. Vi hjälper dig på vägen så att du snabbare och enklare kan njuta av friheten av att vara entreprenör, hjälpa kunder och få möjligheten att tjäna pengar.
TEST
Ta det här testet för att se om du passar som säljare hos oss:
Vill du ha både privatpersoner och företag som kunder i branschen som omsatta över 50 miljarder 2024?
Ser du fördelarna med personal som är 55+?
Vet du att få kan leva på sin pension?
Tror du kunder uppskattar kompetens, erfarenhet och rutin?
Vill du få möjligheten att tjäna bra med pengar?
Gillar du att göra andra människor nöjda och glada?
Svarade du JA på frågorna? GRATTIS! Det är dig vi vill ha som säljare!
Hej förresten, jag heter Michael Strauss och det är jag som startade GOveteran för över 20 år sedan. Jag letar nu efter dig som vill ta ett nytt steg i livet och prova något nytt.
Så här kommer dina dagar att se ut
Som säljare hos oss får du hjälp att starta upp och bygga din verksamhet. Du bör vara inriktad på att arbeta med försäljning, rekrytering och ledarskap. Du kommer att bygga upp ett team av pensionerade medarbetare som med hjälp från huvudkontoret ska ge våra kunder riktigt bra tjänster och kundupplevelser. Men du kommer framför allt arbeta med att skapa och bevara goda kundrelationer.
Är du rätt person så kommer det här att vara roligt och lönsamt. Den här möjligheten passar lika bra för kvinnor som män i alla åldrar.
Du är aldrig ensam
Hos oss får du alltid hjälp med att bli så framgångsrik som möjligt.
Intresserad? I så fall vill jag att du kontaktar mig så fort du kan. Varför inte göra det nu, när du har det i tankarna? Vi intervjuar löpande så ring eller maila mig redan idag så att inte den här möjligheten glider dig ur händerna. Du når mig på telefon 070- 6625464 eller så mailar du mig på michael.strauss@goveteran.se
.
Din ansökan ska bestå av ett personligt brev och CV. I ansökningshandlingarna ska det framgå att du vill jobba med försäljning för att bygga upp verksamheten och senare få möjlighet att äga den lokala verksamheten.
Bästa hälsningar
Michael Strauss Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: strauss@GOveteran.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Old is gold". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Goveteran KB
, http://goveteran.se
Bergsvägen 5 (visa karta
)
553 02 JÖNKÖPING Jobbnummer
9472118