ÖLAB utökar och nu söker vi Bussmekaniker!
2026-03-11
ÖLAB, Östersunds Lastbilsservice AB, är ett familjärt bolag som ingår i koncernen AB Persson Invest och har sedan 1983 kunnat erbjuda en heltäckande allservice för lastbilar, bussar och släp och husbilar.
Utöver det har ÖLAB en påbyggnadsverksamhet och anpassar lastbilar efter kundens behov. ÖLAB är auktoriserade för Mercedes-Benz samt Iveco.
Vår verksamhet växer och vi söker därför en mekaniker som tillsammans med oss vill arbeta med reparationer av bussar!
Som bussmekaniker hos oss på ÖLAB arbetar du med allt från service till kvalificerade felsökning, diagnos samt reparationer på främst Mercedes, SETRA och Mercedes el-bussar men även andra märken förekommer.
Till den här rollen söker vi dig som:
- Har en fordonsteknisk utbildning eller tidigare erfarenhet inom ett tekniskt yrke
- Har god system- och datorvana
- Trivs med att arbeta självständigt men också värdesätter samarbete med arbetskamrater
- Har lägst B-körkort, tyngre behörighet är meriterande
Vad kan vi på ÖLAB erbjuda dig?
Vi erbjuder ett spännande och omväxlande arbete tillsammans med trevliga kollegor inom verkstad och reservdelar. Hos oss får du löpande utbildning för att du ska få möjlighet till vidareutveckling samt för att säkerställa att vi tillsammans erbjuder service av högsta kvalité till våra kunder.
Vi som arbetar inom koncernen Persson Invest är delägare i vinstandelsstiftelsen "Årsringen" och även i personalstiftelsen som äger en nyproducerad lägenhet i Åre och en stuga i Hemavan. Utöver detta har vi självklart tjänstepension, personalvårdsförmåner och rabatter hos våra egna bolag.
Bli en av oss du också!
Tjänsten är en tillsvidareanställning och tillträde sker enligt överenskommelse. Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Tomas Sundberg på telefonnummer 063-14 29 86 eller via tomas.sundberg@olab.se
. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vi rekommenderar att du skickar in din ansökan redan idag!
Mer information se hemsidan: www.olab.se
Persson Invest strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar
därför sökande med olika bakgrund. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
