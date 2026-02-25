ÖL/ BÖL/specialist till gastrointestinal onkologi, olika orter
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Läkarjobb / Malmö Visa alla läkarjobb i Malmö
2026-02-25
Gör skillnad. Varje dag.
Gastrointestinal onkologi är en snabbt expanderade specialitet inom onkologi och antalet patienter under behandling samt indikationer för behandling ökar i snabb takt. Som GI-onkolog inom Region Skåne arbetar du multidisciplinärt, vi bevakar och deltar på tolv olika multidisciplinära konferenser (MDK) i regionen med tätt samarbete med många av regionens olika kirurgiska tumörteam, radiologer och patologer. Vi vill erbjuda vård och behandling både nära patienter när det är vanligare åkommor, och centrerat när det är ovanligare eller mer komplexa situationer. Det innebär att vi bemannar nio olika mottagningslinjer på fem olika orter; Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad och Ystad. Du kommer maximalt att placeras på två av dessa med möjlighet till både utveckling av den mindre enheten och delaktighet samt utveckling av den större och mer specialiserade enheten. Vi är också delaktiga i bemanningen av två vårdavdelningar samt jourlinjer. Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
Nu söker vi en överläkare, biträdande överläkare alternativt specialistläkare inom gastrointestinal onkologi.
I GI-teamet är du en av 15-20 specialistläkare, som har gemensamt möte en gång per vecka för att dels avhandla komplicerade fall, dels för uppdatering eller för APT. I teamet ingår även 2-3 ST-läkare som byts ut med intervall på 3-6 månader, och utbildning av dessa kollegor är en stor del av vårt uppdrag.
Vidare består teamet av flera kontaktsjuksköterskor, behandlingssjuksköterskor och sekreterare. Flertalet kollegor bedriver parallell forskning, både translationellt och kliniskt. Huvuddelen av ditt arbete består av klinisk inriktning, mottagnings- och avdelningsverksamhet samt deltagande i de multidisciplinära teamen/konferenserna. I tjänsterna ingår jourtjänstgöring, främst som bakjour, men det kan även vara aktuellt med enstaka primärjourer. Vi har två primärjourslinjer i Malmö respektive Lund samt en bakjourslinje för båda orterna.
Utifrån dina meriter erbjuds du tjänst som överläkare, biträdande överläkare eller specialistläkare. Huvudsaklig placeringsort är i Lund, Malmö och/eller Helsingborg. Annonsen avser en heltidstjänst, men tjänstgöring på deltid kan diskuteras utifrån dina önskemål. Kvalifikationer
Vi söker dig som är intresserad av kliniskt, patientnära arbete samt av professionell utveckling. Arbetet kommer ställa höga krav på din samarbetsförmåga, lyhördhet och förmåga att förmedla medicinsk kunskap både i det kliniska arbetet och i utbildningssammanhang för olika yrkeskategorier, varför en god pedagogisk förmåga är viktig. Centralt för all verksamhet är patientfokus. Det är en självklarhet för dig att möta såväl patienter som kollegor med respekt för människan. Du är trygg i din yrkesroll och har förmåga att sätta gränser vid behov. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
För specialistläkartjänst krävs svensk läkarlegitimation samt:
• specialistkompetens inom onkologi
• språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala
• genomgången eller planerad kurs i klinisk handledning
• god kunskap avseende basal onkologi och radioterapi samt spetskunnande avseende gastrointestinal onkologi
• god förmåga att arbeta i multiprofessionella team på avdelningar och mottagning samt multidisciplinära team versus andra verksamheter.
För bitr. överläkartjänst gäller ovanstående krav samt:
• heltidstjänstgöring om minst tre år (dokumenterad effektiv tid)
• klinisk skicklighet och självständighet inom huvudspecialitet utöver erhållen specialistkompetens
• definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde
• dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter.
För överläkartjänst gäller ovanstående krav samt:
• heltidstjänstgöring om minst fem år (dokumenterad effektiv tid)
• disputation.
Disputation och/eller specialistexamen kan tillgodoräknas sammanlagt motsvarande sex månaders klinisk tjänstgöring.
Det är meriterande om du har tidigare arbetslivserfarenhet inom motsvarande områden jämte forskningserfarenhet. Det är en fördel om du har en lokal förankring med kunskap om aktuella enheter, arbets- och patientflöden samt möjlighet att gå direkt in i produktion.
Vid en universitetssjukvårdsenhet krävs att läkare har pedagogisk erfarenhet och utbildning. Denna kan du ha förvärvat genom handledning av exempelvis sjuksköterske- och läkarstudenter samt läkare under utbildning och som bi- eller huvudhandledare av doktorander. Beskriv tydligt i ansökan genomgångna eller planerade pedagogiska kurser, erfarenhet av handledning och undervisning på olika nivåer.
I samband med att du skickar in din ansökan ska du fylla i frågeformuläret som måste vara fullständigt och korrekt ifyllt. Du behöver även bifoga dina handlingar digitalt, se under Övrigt vilka handlingar du behöver skicka med. För att vi ska kunna bedöma din ansökan måste den vara komplett.
Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering. Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Förutom den elektroniska ansökan ska sökande bifoga läkarlegitimation och specialistkompetensbevis. Gällande tjänst som biträdande överläkare och överläkare ska även tjänstgöringsintyg bifogas. För överläkartjänst kan även krävas examensbevis gällande disputation, intyg om docentur och publikationslista (uppdelat på originalpublikationer, översiktsartiklar och övriga publikationer). OBS! Dessa digitala handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning, därför ska de medfölja din ansökan. Utomnordiska avhandlingar ska bifogas ansökan och vara bedömda av Universitets- och högskolerådet. Vid eventuella frågor, mejla till: rekryteringsservice.gsf.rs@skane.se
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Ersättning
