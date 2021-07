OKG AB söker en engagerad och affärsmässig projektledare till Os - Sydkraft AB - Byggjobb i Oskarshamn

Sydkraft AB / Byggjobb / Oskarshamn2021-07-06Passion for EnergyVi på Uniper gillar passionerade medarbetare och kollegor. Med passion som drivkraft ser vi till att leverera el med högsta kvalitet till samhälle och industri i Sverige - varje sekund av årets alla dagar. Det är i det personliga engagemanget, i dialog, mångfald och olikheter på jobbet som vi tillsammans levererar samhällsnytta i realtid - och samtidigt fokuserar vår innovationskraft mot framtidens energilösningar. Eller som vi säger: '"Passion for energy". Vi behöver fler som brinner för energi och vill göra skillnad på riktigt. Är du en av dem?The Uniper Way - så arbetar viVåra medarbetare är grunden för Unipers framgång och framtid. Vi arbetar tillsammans och i dialog. Hos oss utvecklas och förstärks kompetens på individnivå. Vi visar entreprenöranda och tar ansvar, i alla delar av koncernen. Vi har en gemensam hållning och värdegrund för hur vi bedriver det dagliga arbetet inom koncernen och i våra olika verksamheter. Vi kallar det "The Uniper Way".Vad vi sökerTill vår enhet för projektledning söker vi nu en kollega som är intresserad av att driva projekt och som vill jobba med oss. Vi är ett team på 15 personer och vår uppgift är att leda, samordna och utveckla området projektverksamhet. Hos oss sätter vi säkerheten främst och strävar ständigt efter att utveckla verksamheten. Vi tror att avgörande faktorer för att nå framgång är att beakta allas bidrag i teamet, samt att engagerat samarbeta både internt inom enheten och externt med andra enheter.I rollen som projektledare har du en styrande och ledande roll samt tar ansvar för de tilldelade projektens tekniska, administrativa och ekonomiska delar. Du kommer att styra, leda och följa upp projektarbetet genom alla faser så att effekt- och projektmål nås. Till din hjälp så leder du och samordnar tvärfunktionella projektteam. Din roll är främst administrativ men det förväntas att du är ute på arbetsområdet och har en förmåga att motivera, coacha och korrigera beteende hos dina medarbetare och entreprenörer.Vad kommer du jobba med?Som projektledare så kommer dina arbetsuppgifter bestå av att driva ett eller flera projekt med god kvalitét. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:Framtagande av tekniska studier och rapporterFramtagande av budget och tidplaner samt uppföljning av dessaFramtagande av offertförfrågningar i samverkan med enheten för inköpRapportera/presentera projektets status via Visual management och månadsrapport till berörda intressenterPlanera upphandlingar med leverantörer i samverkan med inköpsenhetenIdentifiera, analysera och bemöta riskerAvsluta faser och projekt med erforderliga beslutsunderlagFakturahanteringProjektadministrationUniper är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därför kommer vi att genomföra säkerhetsprövning och eventuell hälsoundersökning inklusive drogtest innan anställning.Vem vi sökerVi söker dig med en relevant teknisk högskole- eller universitetsutbildning.Det är meriterande om du har erfarenhet av projektledning och/eller certifiering inom området, exempelvis PMI eller IPMA.Då det är krav på att du dokumenterar ditt projekt och genomför presentationer för intressenter så behöver god förmåga att kommunicera i tal och skrift, både på svenska och på engelska.Som person har du en förmåga att vara kreativ och lösningsorienterad för vissa arbetsuppgifter samtidigt som du är systematisk och noggrann för andra. Du tänker affärsmässigt, levererar resultat och tar ett starkt ägarskap för dina åtaganden.Du har förmåga att motivera och leda människor i grupp mot projektets mål.OKG - En naturlig del av framtidens energilösningarOKG är ett kärnkraftsbolag inom Uniper. I vårt företag tar vi ansvar för de övergripande klimatmålen. Med vår fossilfria elproduktion bidrar vi inte bara till elförsörjningen utan motverkar också den globala uppvärmningen. Vi är övertygade om att kärnkraft är en oumbärlig teknik för att hantera klimatutmaningen.Vi strävar efter att spegla samhällets utveckling och vi ser gärna att du medverkar till att bredda vår mångfald. Vi anser att olikheter skapar möjligheter. Ta chansen att bli en av oss som levererar den el vi alla behöver!2021-07-06Sista dag att ansöka är 2021-08-22Sydkraft ABSimpevarp 20057283 Oskarshamn5850527