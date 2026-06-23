Öhlins söker montörer till Upplands Väsby!
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Om tjänsten Vill du vara en del av ett företag med stark teamkänsla och en välkomnande kultur? Trivs du att arbeta i team med kvalité i fokus? Om du dessutom är noggrann, ansvarstagande och känner stolthet över ett väl utfört arbete, då kan jobbet som Montör hos Öhlins Group vara rätt jobb för dig!
Vi söker nu efter drivna montörer till vår kund Öhlins Group i Upplands Väsby. Öhlins Group utvecklar och tillverkar avancerade fjädringssystem för bil, motorcykel och motorsportindustrin. De levererar service och support för allt från internationell racing till lokala mästerskap.
Du blir anställd hos Uniflex och uthyrd till Öhlins Group. Uppdraget är på lång sikt och för rätt person finns möjlighet att bli övertagen av Öhlins.
Arbetet innebär främst montering av stötdämpare, men även lagerarbete kan bli aktuellt. På Öhlins arbetar du tätt med dina kollegor, god kommunikativ och social förmåga är viktigt! Tillsammans motiverar ni varandra att nå nya höjder och känner en stark yrkesstolthet.
Arbetstiderna är dagtid måndag - torsdag kl. 07:00-16:20 och fredag kl. 07:00-13:15.
Arbetsuppgifter text
Vem är du? Passion, Performance, Perfection — this is the Öhlins way!
Öhlins Group producerar premiumprodukter och som konsult bidrar du till bibehållen kvalité.
För att trivas i rollen som montör söker vi dig som tycker om att arbeta i team, hålla ett högt arbetstempo utan att tumma på kvalitén, du är noggrann och ansvarstagande för dina arbetsuppgifter. Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbete eller är envis nog att vilja bli en riktigt bra montör. Vi värderar ett tekniskt intresse och kunskap högt.Publiceringsdatum2026-06-23Kvalifikationer
• Fullständig gymnasieutbildning. Gärna inom fordon, industriteknik eller elektronik.
• Tidigare arbetslivserfarenhet.
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande:
• Tidigare lärlingstid eller relevant eftergymnasial utbildning.
• Arbetslivserfarenhet från montöryrket eller likvärdig erfarenhet.
• Truckkort A1-4 och B1-4.
Intervjuer sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar. För vissa tjänster kan bakgrundskontroll ingå som en del av rekryteringsprocessen.
Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7959469-2067383". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Kungsgatan 32 (visa karta
)
111 35 STOCKHOLM Kontakt
Uniflex Support info@uniflex.se +46855536800 Jobbnummer
9975889