Öhlins söker montörer till Upplands Väsby!
2026-01-19
Vill du vara en del av ett företag med stark teamkänsla och en välkomnande kultur? Trivs du att arbeta i team med kvalité i fokus? Om du dessutom är noggrann, ansvarstagande och känner stolthet över ett väl utfört arbete, då kan jobbet som Montör hos Öhlins Group vara rätt jobb för dig!
Vi söker nu efter drivna montörer till vår kund Öhlins Group i Upplands Väsby. Öhlins Group utvecklar och tillverkar avancerade fjädringssystem för bil, motorcykel och motorsportindustrin. De levererar service och support för allt från internationell racing till lokala mästerskap.
Du blir anställd hos Uniflex och uthyrd till Öhlins Group. Uppdraget är på lång sikt och för rätt person finns möjlighet att bli övertagen av Öhlins.
Arbetet innebär främst montering av stötdämpare, men även lagerarbete kan bli aktuellt. På Öhlins arbetar du tätt med dina kollegor, god kommunikativ och social förmåga är viktigt! Tillsammans motiverar ni varandra att nå nya höjder och känner en stark yrkesstolthet.
Arbetstiderna är dagtid måndag - torsdag kl. 07:00-16:20 och fredag kl. 07:00-13:15.
Vem är du?
Passion, Performance, Perfection - this is the Öhlins way!
Öhlins Group producerar premiumprodukter och som konsult bidrar du till bibehållen kvalité.
För att trivas i rollen som montör söker vi dig som tycker om att arbeta i team, hålla ett högt arbetstempo utan att tumma på kvalitén, du är noggrann och ansvarstagande för dina arbetsuppgifter. Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbete eller är envis nog att vilja bli en riktigt bra montör. Vi värderar ett tekniskt intresse och kunskap högt.Publiceringsdatum2026-01-19Kvalifikationer
• Fullständig gymnasieutbildning. Gärna inom fordon, industriteknik eller elektronik.
• Tidigare arbetslivserfarenhet.
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande:
• Tidigare lärlingstid eller relevant eftergymnasial utbildning.
• Arbetslivserfarenhet från montöryrket eller likvärdig erfarenhet.
• Truckkort A1-4 och B1-4.
Intervjuer sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande. Ersättning
