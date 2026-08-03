Ögonspecialist sökes till ögonmottagningen, Varberg
Region Halland / Läkarjobb / Varberg Visa alla läkarjobb i Varberg
2026-08-03
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Vill du vara med och utveckla framtidens ögonsjukvård i Halland? Vi söker nu en engagerad ögonläkare som vill bli en del av vårt kompetenta och sammansvetsade team i Varberg – där kvalitet, samarbete och utveckling står i fokus. Här får du möjlighet att växa i din roll och göra verklig skillnad för våra patienter varje dag.
Om arbetet
Som ögonläkare på ögonmottagningen i Varberg behöver du ha en bred kompetens inom allmän oftalmologi. Här kommer du arbeta teambaserat tillsammans med flera olika professioner, till exempel ögonsjuksköterskor, undersköterskor och optiker.
I arbetet ingår mottagningsarbete och sedvanliga administrativa arbetsuppgifter som journalföring, granskning av bilder, sjukintyg och receptförskrivning.
Tjänstgöringsgraden bestämmer vi tillsammans och arbetstiderna är förlagda vardagar under dagtid. Som anställd i Varberg har du numera möjlighet att ingå i beredskapen då vi har 2 timmars inställelsetid till vår akutverksamhet i Halmstad.
Om arbetsplatsen
Ögonkliniken Halland har tre utbudspunkter med mottagningar i Kungsbacka, Halmstad och Varberg.
Ögonkliniken i Halland fortsätter att växa och så även uppdraget till våra Halländska invånare inom specialiserad ögonvård. Vi behöver bli fler för att fortsatt ha en stor tillgänglighet för våra patienter i Halland.
Hos oss finns hög kompetens hos våra läkare, ögonsjuksköterskor, undersköterskor, optiker, ortoptister och medicinska sekreterare. Detta bidrar till en fin och nära relation mellan alla yrkesgrupper vilket i sin tur genererar till ett gott och utvecklande arbetsklimat.
Självklart arbetar vi aktivt med förbättringsarbeten både lokalt på mottagningen men också som helhet på ögonkliniken Halland. Här vill vi att du ska vara med oss i vårt fortsatta arbete framåt för att vi skall bli ännu bättre och vara i framkant!
Kvalifikationer
Vi söker dig som är specialistläkare/överläkare och är trygg i din yrkesroll, med några års erfarenhet inom allmän oftalmologi.
För att trivas i rollen behöver du tycka om att arbeta i team och självständigt du ser det som en självklarhet med ett gott bemötande mot både patienter och kollegor. Det är därför viktigt att du är kommunikativ och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Du har viljan och drivkraften att påverka utvecklingen inom oftalmologin både på kort och lång sikt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval och intervjuer vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka förmåner Region Halland kan erbjuda dig som läkare här.
Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Verksamheter på Hallands sjukhus
Här hittar du information om våra kliniker och övriga verksamheter. Det ges även en inblick i kulturen, arbetsklimatet och vad som är unikt för varje verksamhet. Dessutom möter du några av våra medarbetare som berättar om hur de upplever sitt jobb. Verksamheter på Hallands sjukhus
Övrig information
Referenstagning är en del av vår rekryteringsprocess. Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Halland kan vi komma att ta interna referenser från nuvarande eller tidigare chef. Referenstagning föregås alltid av dialog med dig som sökande.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland – bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Region Halland följer främst det centrala kollektivavtalet HÖK (Huvudöverenskommelsen) med bilagor som AB (Allmänna bestämmelser), i vissa fall kan även avtalet BEA användas. HÖK med bilagor hittar du på www.skr.se
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Lasarettsvägen (visa karta
)
301 85 HALMSTAD Arbetsplats
Ögonkliniken Halland Kontakt
Läkarchef
Therese Bengtsson Therese.Bengtsson@regionhalland.se 0724-561880 Jobbnummer
10020271