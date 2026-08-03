Ögonspecialist/överläkare sökes till ögonmottagningen, Kungsbacka
Region Halland / Läkarjobb / Kungsbacka Visa alla läkarjobb i Kungsbacka
2026-08-03
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Vill du vara med och utveckla framtidens ögonsjukvård i Halland? Vi söker nu en engagerad ögonläkare som vill bli en del av vårt kompetenta och sammansvetsade team i Kungsbacka – där kvalitet, samarbete och utveckling står i fokus. Här får du möjlighet att växa i din roll och göra verklig skillnad för våra patienter varje dag.
Om arbetet
Som ögonläkare på ögonmottagningen i Kungsbacka behöver du ha en bred kompetens inom allmän oftalmologi vid sidan av ditt specialområde som är inom glaukom och/eller retina. Meriterande är kompetens inom kataraktkirurgi och polikliniska operationer. Här kommer du arbeta teambaserat tillsammans med ögonsjuksköterskor, undersköterskor och optiker.
I arbetet ingår mottagningsarbete och sedvanliga administrativa arbetsuppgifter som journalföring, granskning av bilder, sjukintyg och receptförskrivning.
Tjänstgöringsgraden bestämmer vi tillsammans och arbetstiderna är förlagda vardagar under dagtid, men möjlighet finns att ingå i vår beredskapslinje för Halland då vi numera har två timmars inställelsetid till vår akutverksamhet som är förlagd till Halmstad.
Om arbetsplatsen
Ögonkliniken Halland har tre utbudspunkter med mottagningar i Kungsbacka, Varberg och Halmstad.
Mottagningen i Kungsbacka fortsätter att växa och så även uppdraget till våra halländska invånare inom specialiserad ögonvård. Vi behöver bli fler och stärka upp läkarbemanningen till vår fina mottagning.
På mottagningen arbetar idag flera yrkeskategorier tätt tillsammans då vi är en mindre enhet. Här finns hög kompetens hos våra läkare, ögonsjuksköterskor, undersköterskor, optiker och medicinska sekreterare. Detta bidrar till en fin och nära relation mellan alla yrkesgrupper vilket i sin tur genererar ett gott och utvecklande arbetsklimat.
Självklart arbetar vi aktivt med förbättringsarbeten, både lokalt på mottagningen men också som helhet på ögonkliniken Halland. Här vill vi att du ska vara med oss i vårt fortsatta arbete framåt för att vi skall bli ännu bättre och vara i framkant!
Kungsbacka ögonmottagning erbjuder gråstarrsoperationer i fräscha ombyggda lokaler med en modern tillhörande maskinpark. I de nya lokalerna finns också injektionsverksamheten samt möjlighet till polikliniska operationer.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är specialistläkare eller överläkare med engagemang och några års erfarenhet inom allmän oftalmologi.
Du behöver vara trygg i din yrkesroll och flexibel för att kunna arbeta både teambaserat men också till viss del självständigt. Du behöver kunna förhålla dig till ögonkliniken Halland och mottagningens utarbetade och väl fungerande arbetssätt och rutiner. Vi ser också att du har vilja och drivkraft att påverka utvecklingen inom oftalmologin på såväl kort som lång sikt.
För att trivas i rollen behöver du uppskatta både att arbeta i team men även självständigt. Du ser det som en självklarhet med ett gott bemötande gentemot patienter och kollegor. Det är därför viktigt att du är kommunikativ och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval och intervjuer, vilket innebär att du kan komma att kallas på intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka förmåner Region Halland kan erbjuda dig som läkare här.
Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Verksamheter på Hallands sjukhus
Här hittar du information om våra kliniker och övriga verksamheter. Det ges även en inblick i kulturen, arbetsklimatet och vad som är unikt för varje verksamhet. Dessutom möter du några av våra medarbetare som berättar om hur de upplever sitt jobb. Verksamheter på Hallands sjukhus
Övrig information
Referenstagning är en del av vår rekryteringsprocess. Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Halland kan vi komma att ta interna referenser från nuvarande eller tidigare chef. Referenstagning föregås alltid av dialog med dig som sökande.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland – bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Region Halland följer främst det centrala kollektivavtalet HÖK (Huvudöverenskommelsen) med bilagor som AB (Allmänna bestämmelser), i vissa fall kan även avtalet BEA användas. HÖK med bilagor hittar du på www.skr.se
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Kungsbacka sjukhus (visa karta
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434 40 KUNGSBACKA Arbetsplats
Ögonkliniken Halland Kontakt
Henrik Strandbygaard Arvidsson, Hallandsläkarförening 035-131000 Jobbnummer
10020267