Ögonsjuksköterska till Ögonkliniken Karlshamn
2025-11-07
Vi söker dig som har stort intresse för ögonsjukvård!
Ögonkliniken i Blekinge har cirka 65 medarbetare inom olika yrkeskategorier.
Verksamheterna leds av två avdelningschefer och en verksamhetschef. Vi följer den medicinska utvecklingen i syfte att ge våra patienter en god och säker vård med hög kvalité.
Hos oss får du möjligheten att arbeta i en avancerad, teknisk och mycket lärorik miljö. Vi har verksamhet både i Karlskrona och Karlshamn. Vi har operation och syncentral i Karlskrona. Du får stora möjligheter och vara med och forma framtidens sjukvård.
Om jobbet
Som Ögonsjuksköterska hos oss arbetar du kliniskt med sedvanligt förekommande arbetsuppgifter på en ögonklinik. På vår ögonmottagningen kommer du att få ett omväxlande arbete och arbeta tillsammans med andra ögonsjuksköterskor, läkare, ortoptister, optiker, undersköterskor och medicinska sekreterare i din vardag. Arbetsuppgifterna kommer till en början anpassas beroende på tidigare erfarenhet hos dig som sökande och du kommer erbjudas en anpassad introduktion.
På mottagningen arbetar vi dagtid, måndag till fredag och tjänstgöring på både ögonmottagningen i Karlskrona och Karlshamn kan förekomma.
Om dig
Vi söker dig som är ögonsjuksköterska eller dig som är allmän sjuksköterska med ambitionen att vidareutbilda dig till ögonsjuksköterska. Kliniskt arbete inom ögonsjukvården är meriterande.
Som person har du intresse för tekniska apparater i samklang med ditt intresse för människan. Du har en prestigelös inställning, är lösningsorienterad och är bra på att ta ansvar. Du tror på lagkänsla och att vi lyckas som team.
Inför tillsättningen
- Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
- Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
- Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens
belastningsregister före anställning, blankett 442-9.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
