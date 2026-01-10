Ögonsjuksköterska till Fovea Ögonklinik i Norrköping
Swedic Care AB / Sjuksköterskejobb / Norrköping Visa alla sjuksköterskejobb i Norrköping
2026-01-10
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Swedic Care AB i Norrköping
Ögonsjuksköterska till Fovea Ögonklinik i Norrköping
Är du en engagerad sjuksköterska med specialistkompetens inom ögonsjukvård? Trivs du med att arbeta i en dynamisk och patientfokuserad miljö? Vi på Fovea Ögonklinik söker nu en ögonsjuksköterska till vårt team!Publiceringsdatum2026-01-10Om företaget
Fovea Ögonklinik är en klinik inom ögonvård med fokus på att erbjuda högkvalitativ behandling och omvårdnad till våra patienter. Vi arbetar på uppdrag av Region Östergötland. Vi arbetar med de senaste teknikerna inom ögonsjukvård och har en stark värdegrund som bygger på patient centrering, kvalitet och teamwork. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en inspirerande miljö med kompetenta kollegor.Om tjänsten
Som ögonsjuksköterska hos oss kommer du att ha en central roll i vår verksamhet och arbeta med ett brett spektrum av ögonsjukdomar och behandlingar. Du kommer att samarbeta med resten av teamet för att säkerställa att våra patienter får den bästa möjliga vården. Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom ögonsjukvård (eller erfarenhet av arbete inom ögonsjukvård) gärna med erfarenhet från kataraktoperationer.
God samarbetsförmåga och förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Empatisk och professionell inställning till patienter och kollegor.
Meriterande om du har arbetat med Cosmic journalsystemet.
Vi erbjuder:
En tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Hel eller deltid med flexibla arbetstider.
En stimulerande och omväxlande arbetsmiljö där man får möjlighet att arbeta med den senaste teknologin inom ögonvård.
Flexibla arbetstider och en balans mellan arbete och fritid.
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor inklusive pension, friskvårdsbidrag.Så ansöker du
Är du den vi söker? Skicka din ansökan med CV och personligt brev till jobb@foveaogonklinik.se
Sista ansökningsdag är 30 januari 2026 , men intervjuerna sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att höra från dig och välkomnar dig till vårt team på Fovea Ögonklinik i Norrköping! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Via email
E-post: jobb@foveaogonklinik.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedic Care AB
(org.nr 559079-6990)
Slottsgatan 116 (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Arbetsplats
Fovea Ögonklinik Jobbnummer
9677130