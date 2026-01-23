Ögonsjuksköterska/Sjuksköterska till ögonkliniken
2026-01-23
På ögonkliniken möter vi patienter med i stort sett alla typer av ögonsjukdomar som diagnostiserat och behandlar vid kliniken.
Vi bedriver både öppenvård som slutenvård av mottagningar, operationsavdelningar, vårdplatser på en annan klinik, samt syncentral. Vi ger länssjukvård till invånarna i centrala och västra länsdelarna inom Östergötland, och högspecialiserad vård till patienter från Jönköping, Kalmar och Östergötlands län.
Vårt erbjudande
Vår verksamhet är i ständig utveckling och tillsammans driver och utvecklar vi klinik övergripande
uppdrag som stärker vårt mål - att ge ögonsjukvård utav hög klass. Ögonoperation i Linköping är en del av ögonkliniken. Här utförs specialiserad och högspecialiserad ögonkirurgi både i narkos och i lokal anestesi. Vi utför kataraktkirurgi, glaskropp- och näthinneoperationer, hornhinne-transplantationer, trycksänkande operationer vid glaukom, skelnings operationer samt extraokulära operationer.
Här kan du läsa om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.
Välkommen till en miljö där engagemang och utveckling är två starka drivkrafter. Vårt arbete präglas av ett nära samarbete där ett effektivt patientflöde och fokus på patientens trygghet alltid kommer först. Som ögonsjuksköterska/sjuksköterska arbetar du i team tillsammans med narkosläkare, narkossjuksköterska, undersköterskor, operationssjuksköterskor och kirurger. Det finns även möjlighet att ha olika ansvarsområden, vid intresse så finns just nu möjlighet att jobba med HLR och/eller avvikelsehantering/-samordning kombinerat med grundprofessionen. Planerad operationsverksamhet sker dagtid måndag till fredag. Var 5:e helg, dagtid, har du schemalagd beredskap i hemmet.
Om dig
Du är ögonsjuksköterska/sjuksköterska med inriktning operationssjukvård, meriterande om du jobbat inom ögonsjukvård. Övriga utbildningar inom relevanta eller närliggande områden är meriterande. Tidigare erfarenhet inom specialistområdet är meriterande men inte ett krav. Erfarenhet relevanta eller närliggande områden är också meriterande.
Då du måste kunna kommunicera med patienter, kollegor, närstående och ibland myndigheter är det viktigt att du har goda svenska språkkunskaper i såväl tal som skrift.
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga. Andra beskriver ofta dig som lugn, lyhörd och tillmötesgående i ditt bemötande. Ditt arbetssätt kännetecknas av att du får saker och ting gjorda samtidigt som du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är trygg i din yrkesroll och trivs i en föränderlig miljö och att vara en del av ett tvärprofessionellt team, där alla yrkeskategorier lär av varandra.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
