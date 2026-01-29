Ögonsjuksköterska/sjuksköterska sökes till Ögonkirurgisk mottagning!
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2026-01-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om ögonverksamheten
Med drygt 300 medarbetare är vi en av Sveriges största Ögonverksamheter.
Vi är en forskningsintensiv verksamhet som ligger i framkant när det gäller forskning och utveckling. Huvudverksamheten är lokaliserad på Mölndals sjukhus, men Ögonsjukvården bedrivs även på Drottning Silvias barnsjukhus, mottagningen i Frölunda, mottagning i Kungälv, på Sahlgrenska sjukhuset och under 2024 kommer vi även bedriva ögonsjukvård på Högsbo sjukhus.
Vår verksamhet är indelad i 14 processer efter olika subspecialiteter, både inom medicin och kirurgi. I processerna finns medarbetare från olika yrkeskategorier så som ögonsjuksköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, optiker, ortoptister, kanslister, läkare, koordinatorer och fotografer.
Just nu söker vi dig som är ögonsjuksköterska alternativt sjuksköterska som är intresserad av att jobba på en Ögonkirurgisk mottagning samt på vår preoperativa mottagning. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med ögonsjukvård.
Ögonkirurgisk mottagning
På Ögonkirurgisk mottagning i Mölndal möts du av drivna och engagerade medarbetare. Vi lägger stor vikt vid omsorg och arbetar alltid utifrån patienternas förutsättningar och med stor respekt för våra patienter.
På mottagningen fokuserar vi på teamarbete och arbetar för en hög patientsäkerhet, god vård och ständigt förbättrad vårdkvalité. Vi arbetar med patienter som har sjukdomar i ögats främre delar som går att behandla med kirurgi inom våra processer cornea, katarakt, glaukom och ögonplastik.
Om tjänsten och vad vi kan erbjuda dig
Som ögonsjuksköterska/sjuksköterska arbetar du på ett tvärprofessionellt arbetssätt tillsammans med alla olika yrkeskategorier. Du kommer att ha mycket varierande arbetsuppgifter, där det ingår självständiga sköterskemottagningar så väl som förberedelser inför läkarmottagningar, samt arbete på vår ögonakut. Vi arbetar även i 1177.se med patientärenden som vi handlägger. Du kommer även att schemaläggas på vår preoperativa avdelning där vi tar hand om patienten och förbereder för operation samt ger vård postoperativt. Arbetet är förlagt måndag till fredag, dagtid. När du är på ögonakuten kan du ibland arbeta till 19.00.
När du börjar hos oss får du en introduktion för att du ska känna dig så trygg som möjligt i din roll. Vi erbjuder dig också en mentor som kommer att vara ett stöd för dig i din introduktion och arbete. Hos oss får du goda utvecklingsmöjligheter med både externa och interna utbildningar, samt kompetensöverföring från professionella och hjälpsamma kollegor.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är utbildad ögonsjuksköterska eller sjuksköterska med intresse för ögonsjukvård. Du ska vara bra på att samarbeta, ha en positiv inställning och tycka att ett gott bemötande är viktigt oavsett om det gäller patienter eller kollegor. Det är viktigt att du är bra på att kommunicera och ge tydlig information. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet vid tillsättning av tjänsten.
Låter detta som en spännande tjänst? Tveka inte att skicka in din ansökan!
Vi gör urval och intervjuer löpande under ansökningstiden, så skicka in din ansökan redan idag.
Välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Publiceringsdatum2026-01-29Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/533". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 3, Ögonkirurgisk mottagning Kontakt
Vårdenhetschef, Maria Benkel Brandt 072-0832897 Jobbnummer
9710636