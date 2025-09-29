Ögonsjuksköterska med operationserfarenhet till Memira by Bergman Clinics
Memira AB / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2025-09-29
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Memira AB i Uppsala
, Täby
, Solna
, Stockholm
, Västerås
eller i hela Sverige
Nu söker vi en ögonsjuksköterska till vår ögonklinik i Uppsala. På kliniken arbetar vi med allt från privata synfelsoperationer, refraktiv kirurgi samt offentlig ögonsjukvård på uppdrag av Region Uppsala. Inom ögonsjukvården erbjuder vi ögonmottagning för barn och vuxna, ortoptik, kataraktoperationer, polikliniska operationer samt ögonbottenfotografering vid diabetes. Du kommer tillhöra ett sammansvetsat team med ett högt engagemang och stort fokus på alla patienter som dagligen kommer till kliniken. Publiceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
Som ögonsjuksköterska på kliniken i Uppsala kommer du ha ett varierat arbete med fokus på att assistera på operation.
Övriga arbetsuppgifter som ingår är bland annat:
Ta emot patienter på kliniken
Arbeta med telefonmottagning
Hantera remisser, planering och bokningar
Förbereda patienter inför mottagningsbesök
Ev. egen mottagning beroende på tidigare erfarenhet
Vem du är
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistkompetens inom ögon med några års arbetslivserfarenhet inom området samt från operation.
Tjänsten kräver god samarbetsförmåga och hög grad av självständighet och vi förväntar oss att du bidrar med hög kvalitet och värnar om patientsäkerheten. Vi tror att du har lätt för att lära dig nya saker och gärna tar till dig nya arbetssätt och tycker om förändring. Du värdesätter gott samarbete och högt engagemang, trygg och handlingskraftig är ord som speglar dig som person.
På Bergman Clinics strävar vi alltid efter att ligga i framkant inom flera olika områden, och här finns möjlighet att utvecklas. Vår atmosfär präglas av glädje, flexibilitet och en can-do-attityd.
Ort: Uppsala
Omfattning: Heltid förlagd måndag till fredag. Annan tjänstgöringsgrad kan diskuteras
Anställningsform: Tillsvidareanställning, som inleds med en sex månaders provanställning
Start: Omgående, med hänsyn till uppsägningstid
Rekryterande chef: Sandra Celan sandra.celan@bergmanclinics.se
Välkommen med din ansökan!
Läs mer på vår karriärsida genom att klicka här www.memira.se/jobb.
Memira by Bergman Clinics har ett komplett erbjudande inom synkorrigering och ögonsjukvård. Vi har samlat ögonläkare, kirurger, specialutbildade optiker, ortoptister och sjuksköterskor som jobbar tätt tillsammans på någon av våra 66 kliniker. Vi är Skandinaviens ledande aktör inom ögonlaser och linsbyten och nu växer vi snabbt inom ögonsjukvård, både offentligt och privat finansierad. Memira by Bergman Clinics främsta prioritet är att sätta människor först och erbjuda våra kunder planerad hälso - och sjukvård av högsta kvalitet.
Nu finns din chans att vara med på resan!
Läs mer på www.memira.se. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Memira AB
(org.nr 556663-1544) Arbetsplats
Memira Jobbnummer
9531342