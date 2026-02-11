Ögonläkare till Memira by Bergman Clinics i centrala Uppsala
Vill du arbeta på en trevlig, centralt belägen klinik i Uppsala, bara ett stenkast från centralstationen?
Om rollen
Hos oss arbetar du självständigt med både mottagning och kirurgi. Du samarbetar dagligen med skickliga och engagerade kollegor i ett positivt arbetsklimat, där vi tillsammans gör skillnad för våra patienter. Vi erbjuder frihet under ansvar och löpande möjligheter till klinisk kompetensutveckling.Publiceringsdatum2026-02-11Dina arbetsuppgifter
• Utföra mottagningsarbete inom ögonsjukvård
• Genomföra kataraktoperationer
• Bidra till hög patientnöjdhet och en trygg, professionell miljö
Vem du är
• Är legitimerad läkare, specialist inom ögon, med dokumenterad klinisk erfarenhet från ögonsjukvård
• Ska under de senaste fem åren självständigt ha utfört minst 400 dokumenterade kataraktoperationer per år
• Har lätt för att skapa relationer med patienter och samarbeta med kollegor
• Är strukturerad, kvalitetsmedveten och trygg i din profession
• Är positiv, förtroendeingivande och delar vår "can-do"-attityd
Vi värdesätter engagemang, transparens, värme, kompetens och effektivitet - och vi tror att du kommer trivas hos oss om du delar dessa värderingar.
Praktisk information
Ort: Uppsala, centralt nära centralstationen
Omfattning: Heltid (deltid kan diskuteras)
Om detta låter intressant - varmt välkommen med din ansökan!
Memira by Bergman Clinics har ett komplett erbjudande inom synkorrigering och ögonsjukvård. Vi har samlat ögonläkare, kirurger, specialutbildade optiker, ortoptister och sjuksköterskor som jobbar tätt tillsammans på någon av våra 66 kliniker. Vi är Skandinaviens ledande aktör inom ögonlaser och linsbyten och nu växer vi snabbt inom ögonsjukvård, både offentligt och privat finansierad. Memira by Bergman Clinics främsta prioritet är att sätta människor först och erbjuda våra kunder planerad hälso - och sjukvård av högsta kvalitet.
Nu finns din chans att vara med på resan!
