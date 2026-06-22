Ögonläkare till Aleris nya klinik i Nacka Forum
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2026-06-22
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Ögonläkare mottagning till nya Aleris Ögon Nacka Forum
Vill du vara med och forma framtidens ögonsjukvård i Stockholm?
Aleris Ögon expanderar och etablerar nu en ny ögonklinik i Nacka Forum. Vi söker därför ögonläkare som vill vara med från start och bidra till att bygga en modern, tillgänglig och patientnära ögonverksamhet med hög medicinsk kvalitet.
Hos oss får du möjlighet att kombinera medicinsk kompetens med inflytande och utveckling i en verksamhet där din röst räknas.Publiceringsdatum2026-06-22Om företaget
Aleris är en av Sveriges största vårdgivare inom specialiserad ögonsjukvård. Genom Region Stockholms nya upphandling har vi fått förtroendet att etablera och driva verksamhet i två geografiska områden i regionen, vilket innebär en betydande satsning på framtidens ögonsjukvård.
Den nya kliniken i Nacka Forum blir en viktig del av denna utveckling. Här bygger vi en verksamhet med moderna arbetssätt, hög tillgänglighet och ett starkt fokus på kvalitet i varje patientmöte.
På Aleris kombinerar vi medicinsk spetskompetens med nära samarbete, korta beslutsvägar och en kultur där engagemang, ansvar och nya idéer uppmuntras.
Rollen
Som ögonläkare hos oss arbetar du inom specialiserad ögonsjukvård med utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av patienter med olika ögonsjukdomar.
Arbetet omfattar mottagningsverksamhet, remissbedömning och medicinsk dokumentation enligt gällande riktlinjer. Du arbetar självständigt men i nära samarbete med ögonläkarkollegor, optiker, ortoptist, ögonsjuksköterskor, undersköterskor och administrativ personal.
Som en del av den nya verksamheten får du också möjlighet att påverka arbetssätt, patientflöden och klinikens fortsatta utveckling.
Vårt erbjudande
Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas. Läs mer om våra förmåner här.
En unik möjlighet att vara med från start i vår nya klinik i Nacka Forum
Du får stort professionellt inflytande och korta beslutsvägar.
Du arbetar tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor.
Du får möjlighet att utveckla både verksamheten och dig själv.
Du blir en del av en organisation som kombinerar medicinsk kvalitet med ett nära och personligt bemötande.
En företagskultur där medarbetarskap, ansvar och nya idéer uppmuntras
Om digKvalifikationer
Legitimerad läkare med specialistkompetens i oftalmologi
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom privat vård eller vårdval
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och som trivs med att kombinera självständigt arbete med nära samarbete. Du är ansvarstagande, lösningsorienterad och vill bidra till en positiv arbetsmiljö där vi utvecklar verksamheten tillsammans.
Anställningsvillkor Anställningsform: Tillsvidareanställning, som inleds med 6 månaders provanställning Omfattning: Heltid eller enligt överenskommelse Tillträde: Enligt överenskommelse Lön: Individuell lönesättning Kollektivavtal finns Så ansöker du
Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
I denna rekrytering ingår digital referenstagning och bakgrundskontroll som en del av vårt arbete för en trygg och ansvarsfull verksamhet.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden från rekryteringspartners om att hjälpa oss med denna rekrytering.
Kontaktperson: Ida Ankar Kontaktuppgifter: ida.ankar@aleris.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7948157-2065295". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aleris Sjukvård AB
(org.nr 556068-8425), https://karriar.aleris.se
Forumvägen 14 (visa karta
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131 53 NACKA Arbetsplats
Aleris Sverige Jobbnummer
9973942