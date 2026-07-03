Ögonläkare sökes till växande klinik i Stockholm
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2026-07-03
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Dignus Medical är specialister på rekrytering och bemanning av specialistläkare och sjuksköterskor till hälsosektorn i Skandinavien. Vi bidrar till att lösa bemanningsutmaningarna genom att matcha rätt personal med rätt uppdragsgivare – vid rätt tidpunkt.
Specialistläkare inom oftalmologi till privatdriven ögonklinik i Stockholm
Dignus Medical söker nu en specialistläkare inom oftalmologi åt en väletablerad ögonklinik i Stockholm som arbetar på uppdrag av regionen. Kliniken har vuxit stadigt de senaste åren och fortsätter att expandera både patientflödet och vårdutbudet. Här jobbar du tillsammans med specialistläkare, ortoptister och optiker och erbjuds en varierad vardag där kan arbeta med mottagningsverksamhet och/eller en eller flera av de mer specialiserade områdena (se nedan). Patienterna kommer till dig förberedda, vilket ger goda förutsättningar för effektivitet och hög medicinsk kvalitet.Publiceringsdatum2026-07-03Om tjänsten
Tillsvidareanställning på minst 75 %
Månadslön: 100 000–120 000 kr
Cirka 20 förberedda patienter per dag
Startdatum efter överenskommelse
Vi söker dig som
Är specialistläkare inom oftalmologi
Arbetar självständigt och känner dig trygg i specialistrollen
Har ett professionellt och patientfokuserat arbetssätt
Trivs i en verksamhet med tydlig struktur, ansvarsfördelning och teamförankring
Det är meriterande om du har erfarenhet av ett eller flera av följande områden:
Laserbehandlingar, exempelvis efterstarr, glaukom eller diabetesretinopati
Utredning och uppföljning av diabetesrelaterade ögonsjukdomar
Polikliniska ögonoperationer, såsom kirurgi för ögonlockssjukdomar
Ju bredare kompetens du har, desto större möjlighet finns att anpassa tjänsten efter din erfarenhet och dina intressen.
Om kliniken
Kliniken är en väletablerad aktör inom ögonsjukvården i Stockholm och befinner sig i en fortsatt tillväxtfas. Verksamheten erbjuder ett brett utbud av ögonsjukvård på uppdrag av Region Stockholm och fortsätter att utvecklas i takt med en ökande efterfrågan.
Varför välja Dignus Medical?
Vi på Dignus Medical är måna om att både du och våra kunder ska vara nöjda. Med vår långa erfarenhet av rekrytering och bemanning inom sjukvården kan vi erbjuda dig arbete som genuint matchar dina behov och förväntningar. Vi arbetar nära dig genom hela processen och fokuserar på att hitta det lilla extra som gör att du känner dig trygg och uppskattad i ditt uppdrag. Hos oss har du även möjlighet att välja om du vill jobba som anställd eller fakturera via ditt eget företag.
Kontakta oss
Har du, eller någon kollega, möjlighet att ta ett nytt uppdrag eller tjänst som specialistläkare? Tveka inte att kontakta mig för mer information om aktuella vakanser, villkor och hur vi kan hjälpa dig hitta rätt. Vi ser fram emot att höra från dig!
Du kan även registrera ditt CV (https://jobb.dignusmedical.se/sign-up)
eller anmäla dig till vårt nyhetsbrev (https://www.dignusmedical.no/sv/anmal-dig-till-vart-nyhetsbrev/)
för att hålla dig uppdaterad om framtida möjligheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kletor Sverige AB
(org.nr 556903-1197), https://www.dignusmedical.se/
111 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Dignus Medical Sverige Kontakt
Bemanningskonsult
Filip Sievert filip@dignusmedical.se +46732034787 Jobbnummer
9991546