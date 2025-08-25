Ögon- och/eller operationssjuksköterska till Bergman Clinics (tidigare M...
2025-08-25
Nu söker vi en ögon- och/eller operationssjuksköterska till vår klinik i Hagastaden i Solna. På kliniken arbetar vi dels med privata synfelsoperationer, refraktiv kirurgi samt med offentlig ögonsjukvård på uppdrag av Regionen. Inom ögonsjukvården erbjuder vi ögonmottagning för barn och vuxna, ortoptik, kataraktoperationer, polikliniska operationer samt ögonbottenfotografering vid diabetes.
Du kommer tillhöra ett team med ett högt engagemang och stort fokus på alla patienter som dagligen kommer till kliniken, där vi erbjuder högkvalitativ ögonsjukvård.Publiceringsdatum2025-08-25Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på Ögonmottagningen i Hagastaden blir du en del av vårt team som möter patienter i både mottagningsverksamhet, kataraktoperationer och polikliniska ingrepp genom att bland annat:
Bistå vid intra- och extraokulära behandlingar
Assistera vid operationer
Hålla egen mottagning för exempelvis diabetespatienter
Ge telefonrådgivning och stöd till patienter
Vem du är
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistkompetens inom ögon eller operation med några års arbetslivserfarenhet inom det.
Tjänsten kräver god samarbetsförmåga och hög grad av självständighet och vi förväntar oss att du bidrar med hög kvalitet och värnar om patientsäkerheten.
Våra värdeord är målmedvetenhet & ambition, transparens & värme samt effektivitet & kompetens - vilka är egenskaper vi värdesätter högt. Hos oss strävar vi alltid efter att ligga i framkant inom flera olika områden, och här finns möjlighet att utvecklas. Vår atmosfär präglas av glädje, flexibilitet och en can-do-attityd.
Ort: Hagastaden i Solna
Omfattning: Heltid förlagd måndag till fredag. Annan tjänstgöringsgrad kan diskuteras.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, som inleds med en sex månaders provanställning
Start: Omgående, med hänsyn till uppsägningstid
Rekryterande chef: Mikko Eneberg
Kontaktuppgifter:
Telefon: 076-775 83 28
Mejl: mikko.eneberg@bergmanclinics.se
Välkommen med din ansökan!
Läs mer på vår karriärsida genom att klicka här www.memira.se/jobb.
Memira by Bergman Clinics har ett komplett erbjudande inom synkorrigering och ögonsjukvård. Vi har samlat ögonläkare, kirurger, specialutbildade optiker, ortoptister och sjuksköterskor som jobbar tätt tillsammans på någon av våra 66 kliniker. Vi är Skandinaviens ledande aktör inom ögonlaser och linsbyten och nu växer vi snabbt inom ögonsjukvård, både offentligt och privat finansierad. Memirakoncernen omsätter idag ca 800 MSEK och är ca 300 anställda i Sverige, Norge, Danmark och Nederländerna. Memira by Bergman Clinics främsta prioritet är att sätta människor först och erbjuda våra kunder planerad hälso - och sjukvård av högsta kvalitet.
Nu finns din chans att vara med på resan!
Läs mer på www.memira.se. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556663-1544) Arbetsplats
Memira Kontakt
Mikko Eneberg mikko.eneberg@bergmanclinics.se
9475149