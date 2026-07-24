Oftalmolog/Ögonläkare sökes till bemanningsuppdrag i Helsingborg
Clara Care Partner AB / Läkarjobb / Helsingborg Visa alla läkarjobb i Helsingborg
2026-07-24
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Vi söker oftalmologer som kan jobba på en privat ögonklinik för mottagningsarbete. Här finns möjighet att även ta enstaka veckor, men helst mer kontinuitet.Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Sedvanligt mottagningsarbete för ögonläkare. Vi söker läkare för både längre och kortare uppdrag. Just nu söker vi från v.35-52 med goda möjligheter till förlängningKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad specialistläkare inom ögon med minst 2 års yrkeserfarenhet. Rollen som bemanningsläkare hos oss passar perfekt för dig som är engagerad, lättlärd och trygg i din yrkesroll. Du ska ha goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift då god journalföring är viktigt.
Vi lägger stor vikt vid goda referenser. Du ska ha god medicinsk kompetens, ett stort patientfokus samt bra samarbetsförmåga med kollegor.
Omfattning
Deltid - Heltid
Period
Vecka 19
Vecka 21, 24-25
Vecka 32-35
Vi söker även till höstenOm företaget
Clara Care är det personliga bemanning- och rekryteringsföretaget. Vi är lyhörda och hjälper dig att hitta ditt nästa uppdrag. Vi erbjuder bl.a:
Hög ersättning som vårdpersonal förtjänar
Flexibilitet utifrån dina önskemål, behov och förutsättningar
Boende och resa vid uppdrag på annan ort
Avsättning till tjänstepension
Vår vision är ett samhälle med en välfungerande vård och omsorg för alla! Där trivs personalen eftersom de har en hållbar arbetsmiljö, bra villkor och ges förutsättningar att göra ett bra jobb samtidigt som de får möjlighet att utvecklas. Där är patientsäkerheten hög och vårdköerna korta.
Vi vill göra branschen mer human och tillgänglig, Clara Care är din partner! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: mona@claracare.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clara Care Partner AB
(org.nr 559425-8567)
251 89 HELSINGBORG Arbetsplats
Clara Care Kontakt
CLARA CARE 08-800612 Jobbnummer
10011274