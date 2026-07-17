Officiell veterinär till Team Västra Skåne och Halland
Livsmedelsverket / Veterinärsjobb / Trelleborg Visa alla veterinärsjobb i Trelleborg
2026-07-17
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Vill du arbeta med djurskydd och livsmedelssäkerhet, med stöd av kompetenta och hjälpsamma kollegor? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen i rollen som officiell veterinär på Livsmedelsverket!
En hållbar anställning
Livsmedelsverket jobbar aktivt för att erbjuda alla medarbetare en hållbar anställning. Vi ger dig en god introduktion när du börjar hos oss och vi erbjuder trygga arbetsvillkor. Vi vill att du ska känna att det är roligt att gå till jobbet, och att det du gör är viktigt. Som officiell veterinär bidrar du till att Sverige har ett gott djurskydd och säkra livsmedel.
Som veterinär på Livsmedelsverket har du ett självständigt arbete, men inför svåra beslut och situationer finns dina kunniga kollegor bara ett samtal bort. Här blir du del av ett team där vi hjälps åt och stöttar varandra i det dagliga arbetet. Det är tillsammans vi gör skillnad!
Ett samhällsviktigt uppdrag
Som officiell veterinär bidrar du till att Sverige har ett gott djurskydd och säkra livsmedel. I arbetet ansvarar du för levandedjursbesiktning och besiktning efter slakt, men även exportkontroll kan ingå. Beroende på din erfarenhet och dina personliga egenskaper kan även andra arbetsuppgifter bli aktuella, såsom utredningar, stödarbete eller hantering av mer komplexa frågeställningar inom kontroll.
Som myndighetsperson har du ett viktigt uppdrag gentemot företagaren. Du har en kontrollfunktion, men ska också agera stöd och underlätta för företagaren att göra rätt. Det gör du genom att informera om vad ett bra djurskydd innebär, om djurens behov och artspecifika egenskaper och genom att hjälpa till att skapa en förståelse för hygien och livsmedelssäkerhet i livsmedelsproduktionen. I rollen ingår även myndighetsrapportering, administration och en hel del bilresor.
Om teamet
Du kommer att tillhöra team Västra Skåne och Halland. Här arbetar du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor, både officiella veterinärer och livsmedelskontrollanter. Vi är ett glatt och öppenhjärtigt gäng som tar till vara på våra individuella och gemensamma styrkor.
Teamets anläggningar, som framför allt består av ett stort grisslakteri och ett mellanstort boskaps-och lammslakteri samt ett flertal mindre slakterier och vilthanteringsanläggningar, är placerade från Trelleborg i söder till Kungsbacka i norr. Teamet har ett nära samarbete med team fjäderfä och KLF (kontroll av livsmedelsföretag) vid slakt och exportkontroll.
Dina kompetenser
För att kunna arbeta som officiell veterinär hos oss ska du ha svensk veterinärlegitimation eller veterinärlegitimation från annat land som godkänts av Jordbruksverket för yrkesutövning i Sverige. Du ska även ha B-körkort, goda kunskaper i svenska samt kunna förstå och göra dig förstådd på engelska. God administrativ förmåga och kunskap inom IT värderas också högt för denna tjänst. Erfarenhet av myndighetsutövning, kontrollarbete och exporthantering är meriterande.
Som person behöver du vara prestigelös, flexibel, punktlig, effektiv och kunna ta egna välgrundade beslut och initiativ. Du har hög personlig mognad med förmåga att reflektera kring dina egna styrkor och utvecklingsområden samt kan se och bidra till helheten. Du vågar fatta de beslut som krävs i samråd med dina kollegor och chef. Du har god samarbetsförmåga och hjälper prestigelöst till där det krävs. Du håller dig uppdaterad om det senaste inom ditt kunskapsområde och delar gärna med dig av din kunskap och erfarenhet, samtidigt är du öppen för att lära av andra. Det är tillsammans med dina kollegor du lyckas och utvecklas! Samtal i mötet med företagare och i kontakt med andra intressenter är också en del av arbetet, vilket kräver att du är tydlig, professionell och lyhörd i din kommunikation. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen att kontakta oss
Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande teamchef Charlotta Wisbrant. Representant för Saco-S är Nora Arifali och för ST Fredrik Olsson. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.
Sista ansökningsdag är 2026-08-24. Ansök via platsannonsen på https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb,
märk ansökan med diarienummer 2026/01829. Ansökan ska vara skriven på svenska.
Mer information om tjänsten
Anställningsform: Tills vidare, heltid
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse
Organisationstillhörighet: Enheten för livsmedelskontroll i Södra Sverige
Placeringsort: Efter diskussion men aktuella orter är Helsingborg, Svedala, Trelleborg eller Ängelholm.
All tillsvidareanställd personal vid Livsmedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.
Inför intervju
Betyg/intyg samt ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju. Vi kommer även efterfråga referenser.
Mer om Livsmedelsverket
Livsmedelsverket arbetar för att maten som produceras, säljs och serveras i Sverige ska vara säker och ärlig, för ett samhälle där det är lätt för människor att äta på ett hälsosamt och hållbart sätt, och en trygg livsmedels- och dricksvattenförsörjning i vardag och kris.Våra verktyg är kunskap, råd, regler och kontroll. Totalt är vi cirka 700 medarbetare, varav drygt 390 i Uppsala och ytterligare ca 300 som arbetar med livsmedelskontrollen ute i landet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Livsmedelsverket
(org.nr 202100-1850), https://www.livsmedelsverket.se/
753 21 TRELLEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10005586