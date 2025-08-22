Officiell veterinär till Skaraborg eller Tidaholm (vikariat)
Vill du arbeta med djurskydd och livsmedelssäkerhet, med stöd av kompetenta och hjälpsamma kollegor? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen i rollen som officiell veterinär på Livsmedelsverket!
En hållbar anställning
Livsmedelsverket jobbar aktivt för att erbjuda alla medarbetare en hållbar anställning. Vi ger dig en god introduktion när du börjar hos oss och vi erbjuder trygga arbetsvillkor och goda förmåner. Friskvårdsbidrag, subventionerad massage, ett generöst antal semesterdagar och arbete dagtid utan jour-, kväll- och helgjobb är några av dessa. Vi vill att du ska känna att det är roligt att gå till jobbet, och att det du gör är viktigt. Som officiell veterinär bidrar du till att Sverige har ett gott djurskydd och säkra livsmedel. Som veterinär på Livsmedelsverket har du ett självständigt arbete, men inför svåra beslut och situationer finns dina kunniga kollegor bara ett samtal bort. Här blir du del av ett team där vi hjälps åt och stöttar varandra i det dagliga arbetet. Det är tillsammans vi gör skillnad!
Ett samhällsviktigt uppdrag
Som officiell veterinär bidrar du till att Sverige har ett gott djurskydd och säkra livsmedel. I arbetet ansvarar du för levandedjursbesiktning och besiktning efter slakt. Du arbetar för att upptäcka eventuella brister i djurskyddet, genom att granska djuren som kommer till slakteriet och hur företagens anställda hanterar djuren. Du säkerställer att djuren är friska på både individ och flocknivå, och bedömer huruvida köttet från djuren kan godkännas som livsmedel. Du kan även få arbeta med inspektion och revision av livsmedelsföretag, primärt slakt, och exportkontroll.
Som myndighetsperson har du ett viktigt uppdrag gentemot företagaren. Du har en kontrollfunktion, men ska också agera stöd och underlätta för företagaren att göra rätt. Det gör du genom att informera om ett vad ett bra djurskydd innebär, om djurens behov och artspecifika egenskaper och genom att hjälpa till att skapa en förståelse för hygien och livsmedelssäkerhet i livsmedelsproduktionen. I rollen ingår även myndighetsrapportering och administration samt lite bilresor.
Du kommer att tillhöra team Team Skaraborg och vara placerad i Skövde eller Tidaholm. Här arbetar du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor, både officiella veterinärer och livsmedelskontrollanter. Då vi är ett litet team krävs det att vi prestigelöst hjälper och stöttar varandra dagligen i de frågor och arbetsuppgifter som behöver tas omhand. Vi har en familjär stämning där fikarasterna tillsammans är viktiga och vi lär ständigt av varandra i arbetet.
Dina kompetenser
För att kunna arbeta som officiell veterinär hos oss ska du ha svensk veterinärlegitimation, eller veterinärlegitimation från annat land som godkänts av Jordbruksverket för yrkesutövning i Sverige.
Du ska även ha B-körkort, goda kunskaper i svenska samt kunna förstå och göra dig förstådd på engelska. God administrativ förmåga och goda svenskkunskaper i skrift värderas också högt för denna tjänst.
Som person behöver du vara flexibel, punktlig, effektiv och kunna ta egna välgrundade beslut och initiativ. Du har hög personlig mognad med förmåga att reflektera kring dina egna styrkor och utvecklingsområden samt kan se och bidra till helheten. Du vågar fatta de beslut som krävs i samråd med dina kollegor och chef. Du har god samarbetsförmåga och hjälper prestigelöst till där det krävs. Du håller dig uppdaterad om det senaste inom ditt kunskapsområde och delar gärna med dig av din kunskap och erfarenhet. Samtidigt är du öppen för att lära av andra. Det är tillsammans med dina kollegor du lyckas och utvecklas.
Samtal i mötet med företagare och i kontakt med andra intressenter är också en del av arbetet, vilket kräver att du är tydlig, professionell och lyhörd i din kommunikation, samtidigt som du är trygg i myndighetsrollen. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen att kontakta oss
Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontkontakta rekryterande teamchef Hans Engesvik Olsson. Representant för Saco-S är Ronny Holmqvist och för ST Ricardo Muchaco. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.
Sista ansökningsdag är 2025-09-12. Vi läser ansökningar löpande och kan därför kontakta dig före sista ansökningsdag. Ansök via platsannonsen på Lediga jobb (livsmedelsverket.se).
Mer information om tjänsten
Anställningsform: Vikariat till och med februari 2025.
Omfattning: Heltid eller enligt överenskommelse.
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse
Organisationstillhörighet: Avdelning för livsmedelskontroll, Enheten för slaktkontroll i Mellersta Sverige
Placeringsort: Skövde eller Tidaholm
Diarienummer: 2025/03119
Inför intervju
Betyg/intyg samt ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju. Vi kommer även efterfråga referenser.
Mer om Livsmedelsverket
Livsmedelsverket arbetar för att maten som produceras, säljs och serveras i Sverige ska vara säker och ärlig, för ett samhälle där det är lätt för människor att äta på ett hälsosamt och hållbart sätt,
och en trygg livsmedels- och dricksvattenförsörjning i vardag och kris.
Våra verktyg är kunskap, råd, regler och kontroll.
Totalt är vi cirka 700 medarbetare, varav drygt 390 i Uppsala och ytterligare ca 300 som arbetar med livsmedelskontrollen ute i landet. Ersättning
