Officiell veterinär till Norvik hamn/Nynäshamn - timavlönad
2025-11-10
Vill du arbeta med djurskydd och livsmedelssäkerhet, med stöd av kompetenta och hjälpsamma kollegor? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen i rollen som officiell veterinär på Livsmedelsverket!
Som medarbetare på enheten livsmedelskontroll i mellersta Sverige arbetar du med att kontrollera livsmedelsföretagens efterlevnad av livsmedelslagstiftningen. Du bidrar till att konsumenterna får säkra livsmedel och kan göra väl avvägda val. Vi söker nu en officiell veterinär till team Gränskontroll med placering på gränskontrollstationen i Norvik hamn i Nynäshamn.Publiceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
Som officiell veterinär vid gränskontrollen arbetar du med kontroll av importerade livsmedel från länder utanför EU. En dag vid gränskontrollen innebär såväl administrativa uppgifter som fysiska kontroller och provtagningar av livsmedlen som importeras. Arbetet innebär även regelbunden dialog med importörer, lastansvariga samt andra myndigheter, exempelvis Jordbruksverket och Tullverket.
Team Gränskontroll
Du blir del av team Gränskontroll som består av ca 25 medarbetare fördelade på våra gränskontrollstationer i Göteborgs hamn, Norvik hamn, Helsingborgs hamn, Gävle hamn Södertälje hamn samt Arlanda flygplats. Stationerad i Nynäshamn blir du del av en grupp på tre personer.
Din kompetens
Vi söker dig som har veterinärlegitimation från Sverige eller annat EU-land. Det är viktigt att du har en god administrativ förmåga. Erfarenhet av arbete med offentlig kontroll är meriterande, liksom erfarenhet av gränskontroll av livsmedel och erfarenhet av arbete med TRACES systemet.
Som person behöver du vara självgående och kunna ta egna välgrundade beslut och initiativ. Du är trygg i dig själv och de beslut du fattar. Samtidigt ställer tjänsten höga krav på god samarbetsförmåga, det är tillsammans med ditt team som du lyckas och utvecklas. Samråd med företagare och andra intressenter är också en central del av arbetet, vilket kräver att du är tydlig och lyhörd i din kommunikation. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Du ska ha goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt förstå och göra dig förstådd på engelska. B-körkort är krav.
Välkommen att kontakta oss
Sista ansökningsdag är 2025-11-14.
Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande teamchef Annika Sundström tel. 018-17 43 67. Representant för Saco-S är Åsa Eneroth och för ST Ronny Holmqvist. Båda nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.
Mer information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Intermittent visstidsanställning (timavlönad vid behov under 2026)
Tillträde: 1 januari 2026
Organisationstillhörighet: Avdelning Livsmedelskontroll/Enheten för livsmedelskontroll i mellersta Sverige
Placeringsort: Nynäshamn /Norvik hamn
Om Livsmedelsverket
Livsmedelsverket arbetar för säker mat och bra dricksvatten, bra matvanor och att ingen ska bli lurad om vad maten innehåller. Livsmedelsverket är Sveriges myndighet på livsmedelsområdet. Här arbetar landets främsta experter på livsmedel med vetenskap, råd, kontroll och krisberedskap. På Livsmedelsverket erbjuds intressanta arbetsuppgifter inom viktiga samhällsområden som livsmedel, hälsa, miljö och djurskydd. Totalt är vi cirka 630 medarbetare, varav drygt 330 i Uppsala och ytterligare 300 arbetar med livsmedelskontrollen ute i landet. Ersättning
