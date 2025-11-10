Officer/specialistofficer till Simulerings- och metodavdelningen på FömedC
2025-11-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
, Lilla Edet
, Trollhättan
, Uddevalla
, Herrljunga
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av oss som jobbar för att starkare försvar av Sverige? Försvarsmakten befinner sig i en expansionsfas och nu söker vi dig som är legitimerad specialistläkare till Försvarsmedicincentrum.
Om enheten
Försvarsmaktens stridsskola för försvarsmedicin (FSS) vid FömedC i Göteborg är en Försvarsmaktsgemensam resurs som, under ytan, på ytan, på marken och i luften genomför utbildningar, träningar och övningar inom försvarsmedicin.
FSS består av tre avdelningar: utbildningsavdelningen, övningsavdelningen samt simulerings- och metodavdelningen. Utbildningsavdelningen bedriver kurser, utbildningar samt kvalitetssäkrar de försvarsmedicinska utbildningar som genomförs på övriga förband i Sverige. Övningsavdelningen planerar, genomför och evaluerar utbildningar och övningar inom försvarsmedicin. Simulerings- och metodavdelningen bedriver övning, utbildning och utveckling av försvarsmedicinsk simulering och pedagogiska metoder i syfte att träna militära förbands kvalificerade sjukvårdsenheter.
Tjänsten är placerad på Simulerings- och metodavdelningen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som utbildningsofficer på Simulerings- och metodavdelningen arbetar du i huvudsak med leda planering, genomförande, utveckling och uppföljning av avancerad medicinsk simulering och pedagogiska metoder samt att stödja avdelningschef. Den mest avancerade medicinska simuleringen genomförs genom Live Tissue Training som används i enlighet med 3R och Djurskyddslagen samt FM interna bestämmelser.
Detta innebär att du i inom ramen för genomförande kan leda utbildning och övning med andra militära förbands sjukvårdsenheter, inom kvalificerat omhändertagande i hospital och prehospital miljö, med hjälp av avancerade medicinska simuleringsmodeller. Du agerar också del av tid som instruktör i sjukvårdstjänst inom ramen för utbildningar eller övningar som enheten FSS genomför. Eftersom vi är ute och övar vid andra förbands sjukvårdsenheter innebär tjänsten regelbundna tjänsteresor utanför arbetsorten.Publiceringsdatum2025-11-10Kvalifikationer
• godkänd officersexamen OF 1-2/specialistofficersexamen SO 6-7
• erfarenhet av att utveckla och leda utbildning
• b-körkort
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska
Meriterande
• erfarenhet av bedriva utbildning inom försvarsmedicin
• stridssjukvårdarintruktör
• vana av att nyttja Officepaket, Försvarsmakten interna system PRIO och VIDAR
• tidigare militär utlandstjänstgöring.Dina personliga egenskaper
Du trivs med att utveckla verksamhet, utbilda andra och dela med dig av dina erfarenheter. Du besitter en grundlagd pedagogisk förmåga och vill utvecklas inom det. För att lyckas i denna roll bör du vara serviceinriktad, initiativtagande och med lätthet tar du dig an nya uppgifter. Du arbetar strukturerat och effektivt med ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Med din personlighet bidrar du till stabilitet och trygghet i gruppen. Vi vill ha ett positivt arbetsklimat där vi jobbar tillsammans, stöttar och ställer upp för varandra. Därför söker vi dig som är ansvarstagande mot dig själv och dina kollegor. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning tillämpas
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Göteborg, regelbundna resor förekommer ofta i tjänsten
Civil eller militär befattning: Civil
Lön: Individuell lönesättning tillämpas
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Rekryterande chef David Karlström nås på tel. 0505-451000 (vxl).
Information om rekryteringsprocessen
Kontakta HR-avdelningen på FömedC om du har frågor om rekryteringsprocessen; fomedc-j1@mil.se
.
Fackliga företrädare
OFGBG (ofgbg-fomedc@mil.se
)
Försvarsförbundet (forsvarsforbundet-goteborg@mil.se
)
SACO (saco-gbg@mil.se
)
SEKO (seko-forsvar-goteborg@mil.se
)
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-04. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev, där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmakten stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat). Vid centrumet finns legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och värnpliktiga. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 202100-4615)
9595792