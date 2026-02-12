Office & Sales Support till Tungaloy Scandinavia | Kungälv
Experis AB / Administratörsjobb / Kungälv Visa alla administratörsjobb i Kungälv
2026-02-12
Vill du ta ditt första eller nästa steg i karriären? Trivs du i en roll där du får ta ansvar, lära dig nytt och vara en viktig del av ett mindre team? Då kan detta vara rollen för dig!
Tungaloy Scandinavia AB i Kungälv söker nu en ny kollega som vill arbeta brett och utvecklas över tid. Du kommer in i ett globalt bolag med familjär känsla, där du har möjligheten att forma din roll och växa tillsammans med verksamheten i en långsiktig strategi.
<img src="https://sae3ndp007.blob.core.windows.net/swe/e09a3b38-a812-42b4-9444-fb880ccb26a5.png">
Om rollen
Som Office & Sales Support har du varierande arbetsuppgifter och du arbetar nära både sälj och administration. Du stöttar kollegor, kunder och interna funktioner med arbetsuppgifter som:
Säljsupport och kundtjänst - både digitalt och telefon.
Administration kopplat till order och webbshop
Kontorsadministration och marknadsrelaterade uppgifter
Publicering och hantering av sociala medier
Du blir efter introduktionen ofta navet på kontoret. Det betyder att du gillar att ta ansvar och känner dig trygg i att arbeta självständigt, samtidigt som du alltid har teamet nära digitalt.
Vem trivs här?
Rollen passar dig som gillar ordning, är serviceinriktad och tycker det är roligt att lära dig nya saker. Du är nyfiken på teknik och digitala arbetssätt, vågar ta initiativ och uppskattar både självständigt arbete och att vara en del av ett större sammanhang.
Den här tjänsten är för dig som vill utvecklas inom administration, service och säljstöd i ett globalt perspektiv. Publiceringsdatum2026-02-12Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Minst 3-årig gymnasieutbildning
Grundläggande i Microsoft Office (Excel, Word, Outlook, PowerPoint)
Flytande svenska och engelska i både tal och skrift
Intresse för administration, service och digitala arbetssätt
Har du tidigare arbetat med ekonomi, administration, sociala medier eller marknadsföring är det ett plus, men inget krav.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder en heltidstjänst med tillsvidareanställning och sex månaders provanställning. Arbetstiderna är normal kontorstid. Tillträde sker enligt överenskommelse, gärna i maj.
Hos oss får du möjligheten att växa, ta mer ansvar och påverka hur teamet arbetar. Vi erbjuder goda anställningsvillkor med kollektivavtal, friskvårdsbidrag, tjänstepension, privat sjukvårdsförsäkring och fem veckors semester.
Arbetsplatsen ligger på Bultgatan 38 i Rollsbo, nära bussförbindelser och cykelavstånd från Kungälv. Vi ser gärna att du bor i närheten eller har enkel pendling hit.
Vi välkomnar sökande från alla bakgrunder och arbetar för en inkluderande arbetsmiljö.
Hur söker jag jobbet?
I denna rekrytering samarbetar vi med Jefferson Wells.
Du söker tjänsten genom att klicka på knappen "Ansök nu" bredvid eller på jeffersonwells.se. Där bifogar du ditt CV och personliga brev.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Har du frågor ang tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Fia Fagerlund på fia.fagerlund@jeffersonwells.se
Gå gärna in på LinkedIn och lägg till Fia Fagerlund.
Välkommen med din ansökan!
