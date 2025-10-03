Office Manager till bolag inom energi och innovation
2025-10-03
Har du ett öga för struktur, gillar att ha många bollar i luften och trivs i en roll där du får vara spindeln i nätet? Då kan detta konsultuppdrag som Office Manager vara helt rätt för dig!
OM TJÄNSTEN
Vi söker nu en självgående och serviceinriktad Office Manager till ett bolag inom energi och innovation. Du kommer att ha en nyckelroll i att stötta ledningen och säkerställa att den dagliga verksamheten flyter på smidigt. Du kommer att vara en nyckelperson i att skapa struktur och effektivitet i en miljö där initiativ och självständighet värderas högt.
Detta är ett konsultuppdrag via Academic Work. Du kommer att arbeta hos vår kund, ett bolag i tillväxtfas, där du rapporterar direkt till bolagets VD. Uppdraget är långsiktigt och passar dig som vill ta stort ansvar och utvecklas i en bred administrativ roll.
Du erbjuds
Vår kund erbjuder en stimulerande arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter, en inkluderande kultur och ett team som värdesätter samarbete och trivsel. Du får en viktig roll med stort eget ansvar.
Dina arbetsuppgifter
Som Office Manager kommer du att ha ett varierat uppdrag med fokus på administration, möteskoordinering och kontorsservice. Du kommer bland annat att:
• Koordinera resor och hantera kalenderbokningar
• Administrera kvitton, fakturor och e-post
• Förbereda agendor och följa upp beslut från styrgrupps- och plattformsmöten
• Stötta vid etablering av nya kontor
• Ansvara för löpande kontorsärenden i Stockholm
• Utföra ad-hoc uppgifter inom administration och internservice
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad gymnasial utbildning
• Har tidigare erfarenhet av administrativt arbete, t.ex. . som receptionist, kontorsassistent eller liknande
• Är van vid att hantera kalender, e-post och dokument
• Har goda kunskaper i Microsoft Office och digitala mötesverktyg (Teams)
• Kunskap om relevanta system för kontorshantering
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Heltid Ersättning
