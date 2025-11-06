Office Manager till bolag i Stockholm!
2025-11-06
Om bolaget
Vi söker för kunds räkning en Office Manager till vår kund i Solna, Stockholm. Vi söker efter dig som har arbetat i en likande roll tidigare som vill arbeta brett med koordinerande arbetsuppgifter och har ett naturligt sinne för service.
Om rollen Som Office Manager blir du företagets ansikte utåt och ansvarar för att kontoret fungerar smidigt. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att inkludera:
Ta emot gäster och kunder samt koordinera möten och svara i telefon
Koordinera bokningar, konferenser och övriga administrativa uppgifter
Beställa och ta emot kontorsmaterial samt säkerställa att säkerhetsrutiner följs
Viss onboarding och offboarding av medarbetare
Hjälpa till vid event och frukost vid behov
Säkerställa en trivsam kontorsmiljö
Om dig
För att lyckas i rollen som Office Manager tror vi att du är en positiv person som är full av energi och älskar att leverera service i världsklass. Du är initiativtagande och proaktiv i ditt arbetssätt samtidigt som du ser till att få saker gjorda. Avslutningsvis hoppas vi att du är detaljorienterad och har en förmåga att prioritera dina arbetsuppgifter. Publiceringsdatum2025-11-06Kvalifikationer
Tidigare arbetslivserfarenhet av liknande tjänst.
God datorvana.
Är flytande i Svenska tal & skrift, samt goda kunskaper i engelska.
Arbetstider, tillträde och omfattning
Anställningen är en deltidsanställning på 80% och du utgår från kundens kontor i Solna, Stockholm. Arbetstiderna är kontorstider måndag till torsdag, kontorstider. Detta är initialt ett vikariat på 12 månader där du är anställd av Hero. Vi ser gärna att du kan starta så snart som möjligt!
Hur söker du?
Vi tar emot ansökningar via vår hemsida där du genom att klicka på knappen "ansök" längst ner i annonsen registrerar ditt cv och personliga brev innehållande en beskrivning av ditt intresse för tjänsten. Vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut.
För frågor om tjänsten och processen vänligen kontakta Klara Andersson på Klara.Andersson@hero.se
Att vara konsult hos Hero - mer än bara ett uppdrag
Hos Hero är du aldrig "bara en konsult". Du är en viktig del av vårt team - någon vi litar på, satsar på och bygger långsiktiga relationer med. Vi tror på nära dialog, schyssta villkor och utveckling som känns på riktigt.
När du arbetar med oss får du trygghet, frihet och tillgång till några av de mest spännande uppdragen i Stockholmsområdet. Men lika viktigt: du får en partner som ser dig, följer upp, firar framgångar och står bakom dig hela vägen.
Vi lägger stor vikt vid att matcha rätt person till rätt uppdrag - inte bara utifrån kompetens, utan också värderingar, drivkrafter och personlighet. För när det klickar, då händer det magiska.
Välkommen till Hero! Ersättning
