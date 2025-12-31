Office Depot söker nu två serviceinriktade lagermedarbetare
2025-12-31
Office Depot söker nu två serviceinriktade lagermedarbetare som vill vara med på vår resa! Vi söker dig som vill vara en del av vårt kundlöfte, att bidra till att våra kunder från FLOW på jobbet! Som arbetsgivare erbjuder vi en trygg och familjär arbetsplats med kollektivavtal där affärerna aldrig står still! Teamwork och service på toppnivå ligger oss varmt om hjärtat och som det värderingsstyrda bolag vi är, siktar vi alltid lite högre och lite längre. Om du, precis som vi, drivs av detsamma i arbetet, ska du läsa vår annons om lagermedarbetare och ansöka så snart som möjligt.
Om rollen
I rollen som lagermedarbetare på Office Depot är du en betydande del i den leveranskedja som förser våra interna och externa kunder med varor. Att arbeta som lagermedarbetare innebär till stor del truckkörning, varuplockning och paketering av varor, manuell påfyllnad, hantering av in- och utgående leveranser, städning, inventering och returhantering. Arbetet innefattar till stor del fysiska moment och rörelse eftersom du behöver lyfta varor på och av lastbilar samt truckar. Publiceringsdatum2025-12-31Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenheter av att arbeta på lager. Du ser det som självklart att följa arbetsrutiner och processer, samt de säkerhetsföreskrifter, ordningsregler, policys och rutiner som finns uppsatta på arbetsplatsen. Truckkort är krav, meriterande om behörighet för skjutstativtruck finns.Dina personliga egenskaper
Hastighet och noggrann uppmärksamhet på arbetet är viktiga egenskaper som lagermedarbetare samtidigt som du är med och skapar möjligheter för förbättringar, äger och löser de problem samt utmaningar som uppstår. Du utmanar dig själv och uppmuntrar andra att göra detsamma, visar engagemang och delar med dig av dina erfarenheter.Övrig information
Vi söker två nya kollegor, tjänsterna är placerade på vårt Centrallager i Strängnäs och omfattar båda 100% med start omgående.
Om Office Depot
Office Depot Svenska AB är idag ett av Sveriges ledande kontorsvaruföretag med försäljning online och via specialistsäljkår. Vi vill vara det självklara valet hos kunder och samtidigt bidra till ett enklare, bättre och mer hållbart arbetsliv genom vårt heltäckande utbud av kontorsvaror och kontorstjänster. Vi hjälper våra kunder till FLOW på jobbet!
Varumärket Office Depot har funnits i Sverige sedan 2008. Office Depot i Sverige har sitt huvudkontor i Solna och centrallager i Strängnäs.
Frågor och ansökan
Varmt välkommen med din ansökan redan idag då urval och intervjuer kommer att ske löpande, sista ansökningsdag är dock 19 januari 2026 (observera att vi inte tar emot ansökningar via mail utan endast via vår rekryteringsportal).
Vid frågor kontakta operativ chef för lagret Malin Fällborg, malin.fallborg@officedepot.se Så ansöker du
