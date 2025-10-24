Office Coordinator med IT-ansvar till växande & forskningsdrivet biotech...
2025-10-24
Vill du vara med på en spännande resa i ett forskningsbaserat biotechföretag? För kunds räkning söker vi nu en kollega till en nyuppsatt office coordinator-roll som vill bidra till att fortsatt skapa en välfungerande och trivsam arbetsplats: både i fysiska och digitala miljön.
Med ansvar för kontoret och en koordinerande roll inom IT blir du hjärtat i dagliga verksamheten där du bidrar med struktur, service och stöd till kollegor, samarbetspartners och leverantörer.
Om rollen: I den här rollen är du navet i verksamheten, med ansvar för att kontoret fungerar smidigt och att kollegorna har rätt förutsättningar i sin vardag. Du får en bred och varierad roll där du hanterar allt från kontorsfrågor och leverantörskontakter till lättare IT-ärenden.
Du blir en del av ett engagerat och sammansvetsat team där samarbete, ansvarstagande och prestigelöshet är centralt. Här finns en stark kultur, tydliga processer och ett varmt välkomnande till dig som trivs i en varierande roll.
I rollen ingår bland annat:
Ansvar för kontorets dagliga funktion, trivsel och struktur
Leverantörskontakt och beställning för facility management-tjänster & övrig kontorsdrift
Beställning och hantering av IT-utrustning, användarkonton och licenser i samarbete med externa IT-partners
Stötta kollegor i IT-frågor
Onboarding/Offboarding i samband med anställning & avslutad anställning
Assistera vid mötesbokningar, resor, event, konferenser och andra administrativa uppgifter
Vi söker dig som: Har erfarenhet av en bred kontorsroll, gärna med inslag av IT och administration. Du är trygg i Microsoft 365 och har lätt för att förstå nya system. Som person är du i grunden serviceinriktad, nyfiken och har lätt för att skapa struktur och ordning. Erfarenhet från life science- branschen eller biotech är meriterande kvalifikationer. Detaljerade kvalifikationer:
Erfarenhet av liknande kontorsadministrativ roll
Kunskap & trygghet i lättare IT-relaterade frågor
Goda kunskaper i Windows & Office 365, samt nätverksadministration.
Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Stark problemlösningsförmåga och serviceinriktad attityd.
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska.
Om Arbetsplatsen Företaget är entreprenörer och experter inom global vaccinutveckling, tillverkning, registrering och kommersialisering av bioläkemedelsprodukter. Sedan 2013 har det haft en stabil tillväxt och utökning, där denna nya roll nu blir ett viktigt kugghjul på fortsatta resan. På Solnakontoret finner du majoriteten av dina ca 50 kollegor, men där filialer även finnes i Norge, Finland och på andra orter i Sverige. Anställning Detta är ett konsultuppdrag via Joyweek med möjlighet till övergång med fast anställning hos kundföretaget efter sex månader. Du blir därav inledningsvis en del av Joyweek och får vårt stöd genom din anställning. Vi följer dig nära och ser till att du trivs, utvecklas & stöttas. Såväl Joyweek som kund ser på denna roll som en långsiktigt viktig del i företagets fortsatta framgångar och verksamhet, där din input i rollen värderas högt. Vi värnar om din trivsel och följer kollektivavtal; som anställd på Joyweek erbjuds även förmåner som förskottssemester, friskvårdsbidrag, friskvårdstimme & lunchkort.
Övrig information Start: Enligt Ö.K Omfattning: Heltid (potentiellt möjlighet till deltid vid önskemål) Plats: Solna Anställningsform: Konsultuppdrag via Joyweek, med möjlighet till övergång till kund
