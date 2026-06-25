OffertHem söker drivna Mötesbokare på Distans
Abstergon AB / Säljarjobb / Lund Visa alla säljarjobb i Lund
2026-06-25
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(Mållön vid uppnådd budget: 31 000+ kr/mån)
Drivs du av prestation, älskar att utvecklas och vill bygga en karriär inom sälj? Då kan det här vara helt rätt utmaning för dig.
OffertHem är en oberoende jämförelsetjänst för fastighetsmäklare. Vi expanderar kraftigt och söker nu nya engagerade kollegor till vårt distansteam. Vi ger dig verktygen, systemen och coachning i världsklass – men din framgång hänger på din egen arbetsmoral och ditt personliga driv.
Det här gör du på jobbet – En ärlig blick på vardagen
Vi tror på transparens. Att arbeta som mötesbokare på distans innebär både stora möjligheter och tydliga utmaningar.
Utmaningarna i rollen:
Högt tempo och kalla samtal: Du kommer att ringa utgående samtal till privatpersoner (bostadsägare) som inte känner till oss sedan tidigare.
Många nej: Du kommer att bli bortklickad och höra ordet "nej" många gånger varje dag. Du behöver ha den mentala styrkan att ta ett snabbt nej med ett leende och behålla energin till nästa samtal.
Krav på hög självdisciplin: Vi jobbar 100 % på distans. Det betyder att ingen hänger över din axel eller detaljstyr din dag. Du måste ha disciplinen att driva dig själv framåt.
Det positiva med rollen:
Enkel och kostnadsfri tjänst: Vår tjänst är helt gratis för konsumenten och hjälper dem att göra en bättre bostadsaffär. Det gör att värdet är extremt tydligt och lätt för kunden att ta till sig.
Ingen "krängig" säljkultur: Vi tror inte på att pressa eller tjata på folk. Säger kunden nej, så respekterar vi det och går vidare i god ton. Vi vill bara boka möten med personer som faktiskt har ett behov.
Frihet under ansvar: Du har stor flexibilitet i din vardag och styr dina egna arbetstider, så länge du levererar dina resultat.
Tydlig karriärtrappa: Vi letar efter framtida säljchefer och "closers". Visar du framfötterna här öppnas dörrarna snabbt för större roller inom bolaget.
Ersättning – Du styr din egen lön
Vi tror på att belöna goda prestationer. Tjänsten är 100 % prestationsbaserad (provision + bonussystem) helt utan lönetak. Du kan välja att vara anställd eller fakturera via eget bolag.
Lön vid budget (4 bokade möten/dag): ca 31 000 kr / månad.
Lön för toppresterare (6+ bokade möten/dag): 46 000+ kr / månad.
Eftersom rollen är helt provisionsbaserad är din inkomst direkt kopplad till din arbetsinsats. Gör du jobbet bra har du marknadens bästa möjligheter till en riktigt hög lön.
Dessa löneexempel är baserade enbart på mötesbokning för mäklartjänsten. Vi erbjuder även fler produkter i kundresan som innebär ytterligare bonusmöjligheter.
Vem är du? (Kravprofil)
Du har ett starkt inre driv, är målinriktad och motiveras av personlig utveckling och god förtjänst.
Du talar och skriver flytande svenska på en professionell nivå.
Du har en egen väl fungerande dator, ett bra headset och en stabil internetuppkoppling.
Du är coachbar. När vi ger dig feedback och tips omsätter du det snabbt i praktiken i nästa samtal.Publiceringsdatum2026-06-25Så ansöker du
Skicka din ansökan till Lova@offerthem.se
och bifoga ditt CV.
Vill du sticka ut med din ansökan? Svara då på dessa frågor:
Pitch: Varför ska vi anställa just dig, och vad är det som gör att du sticker ut i mängden jämfört med andra sökande? (Sälj in dig själv till oss!)
Lönemodellen: Varför passar en lönemodell baserad på 100 % prestation dig bättre än en fast lön? Vilket är ditt inkomstmål om 3 månader?
Hantera motgångar: Du har ringt i 4 timmar och ALLA har lagt på i örat på dig. Hur gör du för att samtal nummer 61 ska låta lika entusiastiskt och professionellt som ditt första samtal för dagen? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25
E-post: Lova@offerthem.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Abstergon AB
(org.nr 559239-5411), https://www.offerthem.se/ Arbetsplats
Lund Jobbnummer
9979119