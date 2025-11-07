Off Clinic HVB i Visseltofta söker en verksamhetschef
Humana AB / Sjukvårdschefsjobb / Osby Visa alla sjukvårdschefsjobb i Osby
2025-11-07
, Östra Göinge
, Älmhult
, Markaryd
, Hässleholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humana AB i Osby
, Älmhult
, Markaryd
, Hässleholm
, Olofström
eller i hela Sverige
Vill du vara med och driva samt utveckla ett av våra boenden, samtidigt som du dagligen arbetar för att ge människor ett bra liv? Nu finns möjligheten för dig att söka tjänsten som vikarierande verksamhetschef hos oss på Visslan HVB och Bakfickan HVB i Visseltofta. I rollen kommer du tillsammans med oss att arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2025-11-07Om företaget
Off Clinic består av tre enheter - Visslan, Bakfickan och Veabacken - där vi erbjuder en unik och personlig vårdmiljö för pojkar och unga män i åldern 10-19 år med sexuell beteendeproblematik, ofta i kombination med svårigheter inom relationsfärdigheter, känsloreglering, impulskontroll eller neuropsykiatriska diagnoser och trauma. Vår målsättning är att ge varje ungdom bättre förutsättningar till ett självständigt och fungerande liv genom förändring och utveckling utifrån den individuella behandlingsplanen. Vi tar placeringar enligt SoL och LVU för utredning, skydd eller behandling. Arbetet utgår från inlärningspsykologiska principer och evidensbaserade metoder med grund i KBT, särskilt DBT och övergreppsspecifik behandling. Vi utför även riskbedömningar för sexuella övergrepp med hjälp av ERASOR. Våra enheter är bemannade dygnet runt av specialiserade behandlingspedagoger och terapeuter med gedigen erfarenhet av målgruppen. Om tjänsten
Vi söker en vikarierande verksamhetschef till Off Clinic med ansvar för våra två enheter Visslan HVB och Bakfickan HVB. I rollen kommer du att leda, utveckla och kvalitetssäkra verksamheten i nära samarbete med dina medarbetare och kollegor i ledningsgruppen. Uppdraget omfattar verksamhets-, personal- och arbetsmiljöansvar, liksom löne- och ekonomisk rapportering. Du säkerställer att arbetet bedrivs enligt gällande lagstiftning, riktlinjer och Humanas värdegrund, med fokus på kvalitet och resultat. Som verksamhetschef är du närvarande, tydlig och coachande i ditt ledarskap. Du skapar engagemang och delaktighet i teamet, och driver utvecklings- och förbättringsarbete för att säkerställa en trygg, hållbar och professionell vård.
Vem är du?
Hos oss förväntas du vara en lösningsfokuserad, trygg och tydlig chef som skapar engagemang, struktur och får verksamheten att genomsyra en god vård. Genom att leda och fördela arbetet utifrån Humanas värdegrund, evidensbaserade metoder för individuell vård och utifrån givna ekonomiska ramar kvalitetssäkrar samt utvecklar du verksamheten. På så sätt bygger du också din ledarskapsutveckling i vår organisation. Som person är du handlingskraftig, resultatorienterad och har en god självkännedom. Vi ser gärna att du har en god kommunikativ förmåga där du har lätt för att skapa och vidhålla kontakter. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper, då vi utgår från Humanas ledarskapsprofil vid rekrytering av nya chefer.
För denna tjänst krävs det att du har:
en högskoleutbildning såsom socionom, beteendevetare eller annan adekvat högskoleutbildning, enligt förskrifter på IVO.
tidigare erfarenhet av en arbetsledande roll med personalansvar.
erfarenhet av DBT och/eller annan evidensbaserad metod.
erfarenhet av att arbeta med och leda kvalitets- och förbättringsarbete
behärskar svenska i tal och skrift och har god datavana.
B-körkort krävs också för tjänsten.
Anställningsvillkor
Tjänsten är ett vikariat till och med 2027-02-01 med eventuell möjlighet till förlängning. Önskvärt är att du har möjlighet att påbörja tjänsten som senast 2027-03-01.
Tjänsten är på heltid och arbetstiden är förlagd till dagtid vardagar. Lön enligt överenskommelse, övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Vad får du?
Coachande chef och stöttande stabsfunktioner
Möjlighet till regelbunden professionell handledning och mentorskap
Stort utbud av interna utbildningar i vår lärportal
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Friskvårdsbidrag och kollektivavtal
Vad händer nu?
Sista ansökningsdag är 2025-11-27.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Regionchef Håkan Stenberg tfnnr: 0766-273280 eller mail: hakan.stenberg@humana.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://www.humana.se Arbetsplats
Humana Kontakt
Håkan Stenberg hakan.stenberg@humana.se Jobbnummer
9595017