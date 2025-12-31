Odontologisk sakkunnig/Tandläkare, Svenljunga
2025-12-31
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Vi söker en tandläkare som vill bli vår odontologisk sakkunnig och bistå klinikledningen samt vara med i utvecklingen av vår klinik.
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
På Folktandvården Svenljunga träffar du patienter i alla åldrar med många olika vårdbehov. Som tandläkare hos oss har du en viktig roll för att patienterna ska känna sig bra bemötta och trygga under sitt besök. Du får användning av hela din kompetens samtidigt som tjänsten också ställer krav på både kreativitet, empati och servicekänsla.
I tjänsten ingår bland annat:
Att som odontologisk sakkunnig bistå klinikledningen.
Att vara klinikchefens rådgivare i odontologiska sakfrågor.
Att tillsammans med klinikchefen säkerställa och följa upp att vården på kliniken bedrivs i enlighet med god vård.
Att vara drivande och självständig i rollen som Odontologisk sakkunnig
Att bistå klinikchefen i arbetet med att implementera nya metoder och rutiner i vården.
Att arbeta både självständigt och tillsammans med dina kollegor i behandlingsrummet.
Arbete med såväl enklare undersökningar som mer avancerade behandlingar och akut tandvård.
Kliniken i Svenljunga är modern med 8 behandlingsrum. I Svenljunga får du 15 trevliga arbetskamrater som utför det mesta inom allmäntandvård. För att jobba förbyggande med barn och ungas hälsa så arbetar vi i olika projekt och är även en aktiv del i Familjecentralen.
Vår klinik präglas av glädje och humor där teamarbete och utveckling av verksamheten är naturliga inslag. Vi tycker det är spännande med utmaningar och nytänkande och strävar efter att engagera alla medarbetare i klinikens utvecklingsarbete.
Vi är flexibla när det gäller arbetstidsupplägg för denna tjänst. Grundinriktningen är att man jobbar 100% men det kan också vara deltidstjänst eller om man redan arbetar i Folktandvården är vi öppna för om det finns möjligt att arbeta kvar på sin nuvarande klinik på deltid så kan man arbete på Folktandvården Svenljunga övrig tid
Kliniken omfattas av Folktandvårdens system för marknads lönetillägg, vilket innebär ett klinik bundet lönetillägg. Det utgår även ett lönetillägg kopplat till tjänsten
Kompetenskrav och profil
Legitimerad tandläkare med några års erfarenhet
Intresse för både barntandvård och vuxentandvård
Kunskaper i svenska språket som motsvarar svenskt gymnasium eller Svenska C1 i såväl tal som skrift
Förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt
Kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra
Förmåga att samarbeta och relatera till andra människor på ett lyhört sätt
Bidra till verksamhetens utveckling genom att aktivt delta i klinikens förbättringsarbete.
Om rekryteringsprocessen
Du som inte redan är anställd hos oss blir kontaktad av rekryterare på HR-enheten för intervju. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken.
Om du som sökande har utbildning/examen från ett annat EU/EES-land än Sverige och saknar referenser kan det bli aktuellt med kompletterande teoretiska och kliniska arbetsprover som en del av rekryteringsprocessen.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
