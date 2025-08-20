Odontologisk radiolog till Karolinska Universitetssjukhuset
Region Stockholm / Tandläkarjobb / Stockholm Visa alla tandläkarjobb i Stockholm
2025-08-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du specialist i odontologisk radiologi och vill arbeta med några av landets mest avancerade utredningar? Hos oss får du en unik möjlighet att kombinera kliniskt arbete med undervisning, forskning och samverkan över specialistgränser!
Du erbjuds
möjligheten att bli en del av ett team med unik spetskompetens där vår gemensamma arbetsmiljö är mycket viktig
bred erfarenhet av arbete inom fördjupade medicinska områden
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2025-08-20Om tjänsten
Du kommer delta i diagnostiken som bedrivs tillsammans med käkkirurgiska kliniken på Karolinska. Modalitetspanoramat inkluderar i huvudsak CB-CT, CT och MR. Utöver egna undersökning ingår även second opinion från andra instanser i och utanför region Stockholm. I arbetet ingår veckovisa kliniska röntgenronder. Vi har ett samarbete med tandläkarhögskolan på Karolinska institutet och Eastmaninstitutet kring ST-utbildning i odontologisk radiologi. Hos oss utbildas också specialister i huvud-hals-radiologi och vi deltar i utbildningen av blivande neuroradiologer så väl som ST i radiologi. Du förväntas ta en aktiv del i verksamhetens undervisning och metodutveckling.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 50%. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Arbetet är siteövergripande och innefattar fysisk placering både i Solna och Huddinge. Vi arbetar i moderna lokaler med senaste standard på utrustning.
Vi söker dig som
har lätt för att lära och vill fördjupa din kompetens inom odontologisk radiologi och huvudhalsröntgen
är engagerad i ditt arbete och har ett genuint intresse av att bedriva högklassig radiologisk diagnostik
har ett stort intresse för utbildning och utveckling
gör korrekta prioriteringar och väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden.Kvalifikationer
Krav:
Specialistexamen i odontologisk radiologi
Goda kunskaper i svenska och engelska
Gedigen erfarenhet av odontologisk radiologi
Meriterande:
Bred erfarenhet inom radiologi av huvudhalsområdet och erfarenhet av radiologisk ledningsfunktion är starkt meriterande, likaså aktiv forskning, disputation och docentur liksom undervisningserfarenhet med goda vitsord
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden och vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper. På Medicinsk enhet neuroradiologi utgörs en del av intervjuprocessen av en fallbaserad intervju vid anställning av radiologer.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska är en sammanslagning av Karolinska Universitetslaboratoriet och Bild och Funktion med laboratorieverksamhet, radiologi, nuklearmedicin, medicinsk strålningsfysik, radiofarmaci och strålsäkerhet inom Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/medicinsk-diagnostik-karolinska/https://www.karolinska.se/for-vardgivare/karolinska-universitetslaboratoriet//
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4867". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, ME Neuroradiologi Kontakt
Sara Jonmarker Jaraj 0725-968410 Jobbnummer
9466289