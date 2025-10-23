Ödmjuk och engagerad assistent sökes på 75% till en aktiv 20-åring!
God Assistans i Syd AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kalmar Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kalmar
2025-10-23
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos God Assistans i Syd AB i Kalmar
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Mönsterås
eller i hela Sverige
Vill du utvecklas och göra skillnad i någons vardag?
Vi söker nu dig som vill jobba ca 50-75% hos en ung kille med NPF-diagnos som har behov av stöd dygnet runt. Vi söker dig som är en engagerad och pålitlig person som trivs i en meningsfull roll där du bidrar till killens livskvalitet.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta som personlig assistent åt en glad och social kille i 20-årsåldern som lever med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Han har ett stort intresse för dataspel, fotboll, gymträning, djur och hälsa. Han uppskattar en aktiv och varierad vardag men där rutiner och förutsägbarhet är viktiga för att skapa trygghet och stabilitet.
Din roll innebär att vara ett stöd i hans dagliga liv både i hemmet och vid olika aktiviteter. Det kan innebära bland annat som att följa med på aktiviteter eller träning, utföra matlagning, hushållssysslor, sköta om husdjuren samt vara ett socialt och kommunikativt stöd i vardagen. Du blir en viktig del av ett team som jobbar aktivt för att ge honom en meningsfull tillvaro utifrån hans egna behov, önskemål och förutsättningar.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är trygg, strukturerad, lyhörd och noggrann som person. Vårt team behöver dig som är initiativtagande, orädd och ansvarsfull.
Eftersom killen har vissa utmaningar i det sociala samspelet och kommunikationen är det avgörande att du kan läsa av situationer och uttrycka dig på ett tydligt och anpassat sätt.
Önskemål och krav:
Du är rökfri och avstår från nikotin och koffein under arbetspasset, körkort och tillgång till bil är önskvärt. Tidigare erfarenhet av personlig assistans eller arbete med personer med funktionsvariation är önskvärt, men inte ett krav.
Arbetstider och introduktion
Killen har assistans dygnet runt och det inkluderar väntetid/jour på natten. Din introduktion sker främst under dag/kvällstid, på sikt ser vi gärna att du även kan arbeta nattpass.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du inte bara ett meningsfullt jobb, utan också stor möjlighet till personlig utveckling och utbildning inom området. Du blir del av en liten men härlig arbetsgrupp som stöttar varandra och där vi tillsammans arbetar för att skapa trygghet, delaktighet och livskvalitet för killen vi assisterar.
Skicka in din ansökan redan idag, vi ser fram emot att höra från dig!
OBS! Ansökningar med videoinspelning kommer att prioriteras.
Ledorden för God Assistans är omtanke, enkelhet, öppenhet och inflytande.
Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens inom assistansyrket.
Vidare betraktas engagemang och glädje som värdefullt, och att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan för verksamheten. Vi strävar efter att uppnå bästa möjliga personliga bemötande, en hög tillgänglighet och snabb service. För närmre information läs gärna mer på God Assistans hemsida, God Assistans - Vårt löfte .
Vi har kollektivavtal och erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag upp till 4000kr/år samt kontinuerlig utbildning.
Vi kommer att begära ett personbevis vid anställning. Du beställer det på Skatteverkets hemsida. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Syd AB
(org.nr 559079-3237) Kontakt
Lisen Karlström lisen.x.karlstrom@godassistans.se Jobbnummer
9571946