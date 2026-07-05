Odlingsmedarbetare till innovativ AgTech-startup i Malmö
PlantRobotic Sweden AB / Skogsjobb / Malmö Visa alla skogsjobb i Malmö
2026-07-05
, Burlöv
, Lomma
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, Vellinge
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PlantRobotic är en innovativ startup baserad i Norra hamnen, Malmö. Vi arbetar med framtidens hållbara odling för produktion av bär året runt. Vi befinner oss i ett spännande, tidigt utvecklingsskede där vi bygger och driver smarta lösningar för kommersiell inomhusodling.
Nu söker vi engagerade talanger som vill bli en del av vårt kärnteam och växa tillsammans med oss!
Om rollen & vem vi söker:
Eftersom vi är i ett tidigt skede letar vi efter mångsidiga personer som triggas av startup-miljön och vill vara med och forma bolagets framtid. Vi söker dig som vill arbeta praktiskt i vår anläggning med Plantering, skötsel och plockning.
Du har möjlighet att regelbundet arbeta från vår lokal i Norra hamnen, Malmö (pendlingsavstånd är därför viktigt).
Vad vi erbjuder:
En unik chans att komma in i ett tidigt skede och direkt påverka företagets riktning.
En dynamisk och lärorik arbetsmiljö i framkant av grön tech.
Stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling när bolaget växer.Publiceringsdatum2026-07-05Så ansöker du
Vänligen svara på några korta frågor i vårt digitala formulär.
Klicka här för att skicka din ansökan: https://forms.gle/WQ1kCBYubR8NqehU6
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Formulär Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PlantRobotic Sweden AB
(org.nr 559219-4061)
Kosterögatan 15 (visa karta
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211 24 MALMÖ Jobbnummer
9992810