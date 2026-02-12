Odlarlaget söker lagerpersonal för säsongsarbete, 31 mars till 31 augusti
2026-02-12
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
Vill du vara en del av ett engagerat team som kämpar för att göra Sverige självförsörjande på grönsaker? Nu söker vi en säsongsanställd på vårt lager för perioden 31 mars till 31 augusti i våra nya, fräscha lokaler i Helsingborg.
Om rollen:
Arbetet är varierande och omfattar bland annat mottagning och lastning av våra produkter, lagerhållning, registrering av in- och utleveranser. De flesta order gäller hela pallar och i princip all hantering sker med hjälp av ledstaplare och låglyftande truckar.
Vi söker dig som:
• Har truckutbildning A1 - A4.
• Är van vid att utföra enklare transaktioner i affärs - eller lagersystem.
• Gillar ordning och reda.
• Är en lagspelare som trivs i ett högt tempo och uppskattar variation i arbetet.
Vad vi erbjuder:
• Ett stimulerande och varierande arbete i en modern och fräsch arbetsmiljö.
• Möjlighet att utveckla dina färdigheter inom logistik.
• Ett team av likasinnade kollegor som brinner för grönsaker och hållbarhet.
Praktisk information:
• Tjänsten är ett säsongsarbete från 31 mars till 31 augusti.
• Kollektivavtal hos Handels.
• Arbetstid är förlagd vardagar 07:00 - 15:30.
• Arbete på lördagar kan förekomma.
Ansök senast 17 februari 2025
Skicka din ansökan och låt oss veta varför just du passar perfekt för rollen som säsongsanställd hos oss på Odlarlaget. Vi ser fram emot att höra från dig!
Skicka ansökan till: sven-olof@odlarlaget.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
E-post: sven-olof@odlarlaget.se
Detta är ett heltidsjobb.
Knut Påls Väg 13 A
256 69 HELSINGBORG
