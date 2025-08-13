Ödeshögs kommun söker Modersmålslärare i Polska till grundskolan
2025-08-13
Ödeshögs kommun är beläget i sydvästra Östergötland, med Omberg i norr, Vättern i väster, den bördiga östgötaslätten i öster och Holavedens djupa skogar i söder. Genom kommunen går E4:an som möjliggör att du enkelt når både Linköping och Jönköping på 40 minuter med bil. I Ödeshögs kommun bor ca 5400 invånare och kommunen är med sina ca 400 tillsvidareanställda inom fyra olika förvaltningar kommunens största arbetsgivare.
Vi är stolta över vår kommun och våra medarbetare av flera skäl. 30 % av maten till äldreomsorg- och skola är lagad på lokalproducerade råvaror, vår sjukfrånvaro ligger under rikssnittet och är lägst i länet. Detta och mycket mer gör Ödeshög till en attraktiv kommun att både bo och verka i.
Ödeshögs kommun är en liten kommun med stora möjligheter. Vi har korta beslutsvägar, ett gott företagsklimat och goda möjligheter till rekreation. Ödeshög, en trygg plats där det är extra gott att bo, leva och verka. Ur bördig jord, rika skogar och klart vatten bygger vi framtiden tillsammans.
Varmt välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-08-13Arbetsuppgifter
Modersmålsundervisning i Polska 4 timmar i veckan inom grundskolan årskurs 1 - 9. Undervisningen sker uppdelat på två tillfällen och i två grupper.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad modersmålslärare i polska med utfärdad lärarlegitimation.
Det är fördelaktigt om du sedan tidigare arbetat som lärare.
Skicka in din ansökan med CV, personligt brev och examensbevis från gymnasiet eller högskola/universitet som styrker dina meriter.
Rekrytering sker löpande vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2025-08-26
