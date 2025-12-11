Ödeshögs kommun söker medarbetare till Vård och omsorg
Ödeshögs kommun är beläget i sydvästra Östergötland, med Omberg i norr, Vättern i väster, den bördiga östgötaslätten i öster och Holavedens djupa skogar i söder. Genom kommunen går E4:an som möjliggör att du enkelt når både Linköping och Jönköping på 40 minuter med bil. I Ödeshögs kommun bor ca 5400 invånare och kommunen är med sina ca 400 tillsvidareanställda inom fyra olika förvaltningar kommunens största arbetsgivare.
Vi är stolta över vår kommun och våra medarbetare av flera skäl. 30 % av maten till äldreomsorg- och skola är lagad på lokalproducerade råvaror. Detta och mycket mer gör Ödeshög till en attraktiv kommun att både bo och verka i.
Ödeshögs kommun är en liten kommun med stora möjligheter. Vi har korta beslutsvägar, ett gott företagsklimat och goda möjligheter till rekreation. Ödeshög, en trygg plats där det är extra gott att bo, leva och verka. Ur bördig jord, rika skogar och klart vatten bygger vi framtiden tillsammans.
Inom Vård- och omsorg arbetar vi med en värdegrund som innebär gott bemötande med respekt, hänsyn och lyhördhet för den enskildes behov. Vi har ett flexibelt arbetssätt och uppmuntrar den boende till självbestämmande. Vi vill att den enskilde känner sig bekräftad och uppleva delaktighet, meningsfullhet och sammanhang i tillvaron.
I Ödeshögs kommun arbetar vi aktivt med E-hälsa och använder oss av IT-stöd för att förenkla och kvalitetssäkra i våra verksamheter.
Varmt välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Då en av våra medarbetare är föräldraledig söker vi nu en vikarie som vill bli en del av vår nattgrupp.
Som medarbetare i nattgruppen går du i regel på två avdelningar tillsammans med ditt team. Du behöver vara flexibel och kunna hjälpa till på andra avdelningar vid behov.
I arbetsuppgifterna ingår att ge vård, omsorg och service till de boende. Det innefattar även vissa vardagssysslor såsom städ och tvätt. Du förväntas kunna utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter instruktion/ordination och delegering av legitimerad personal t.ex. palliativ vård, läkemedelshantering etc. Du ansvarar för att dokumentera ditt arbete och de uppgifter du utför för att kvalitetssäkra vår verksamhet.
Vi använder oss av planeringsverktyg i verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta inom vård- och omsorg, är du utbildad undersköterska ser vi detta som meriterande. Vidare söker vi dig som är lösningsfokuserad, har ett gott bemötande, är lyhörd, flexibel och tålmodig. Du har lätt för att samarbeta med andra samtidigt som du kan arbeta självständigt och "ser vad som behöver göras".
Stor vikt fästs vid personlig lämplighet.
Erfarenhet av teknik/IT-stöd i vården samt vana att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter är meriterande.
Vi ser gärna sökande som även har intresse och erfarenhet av palliativ vård och demensvård.
B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Ödeshögs kommun tillämpar individuell lönesättning. Provanställning kan komma att tillämpas under inledande 6 månader.
Du som söker jobb och har skyddad identitet ska ringa till rekryterande chef (se ovan i annonsen) för att fråga om hur din ansökan ska hanteras.
Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade av externa rekryteringsföretag.
Månadslön
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Detta är ett deltidsjobb.
Ödeshögs kommun
(org.nr 212000-0373)
Ödeshögs kommun, Nattorganisation äldreomsorg
Enhetschef Vård och Omsorg
Malin Lilja malin.lilja@odeshog.se 0144-350 29
Enhetschef Vård och Omsorg
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294541".
