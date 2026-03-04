Odensala HC välkomnar en PTP-psykolog med start hösten 2026!
Region Jämtland Härjedalen, Odensala hälsocentral / Psykologjobb / Östersund Visa alla psykologjobb i Östersund
2026-03-04
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Odensala hälsocentral i Östersund
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Primärvården i Region Jämtland Härjedalen ingår organisatoriskt i Division Nära Vård tillsammans med Ambulansen, Folktandvård, Psykiatri samt Barn- och ungdomspsykiatrin. Primärvården är organiserad i 4 närvårdsområden och sedan januari 2022 så är primärvården och ambulanssjukvården integrerade under god och nära vård. Varje närvårdsområde är en ekonomisk enhet som leds av en verksamhetschef. Primärvården ansvarar också för regionens sjukvårdsrådgivning, ungdomsmottagning och närvårdsavdelningen Näva, vilka samtliga är anslagsfinansierade.
Odensala Hälsocentral söker nu en nyfiken PTP-psykolog! Vår Hälsocentral är belägen strax söder om stadskärnan. Det är en trivsam arbetsplats som upplevs familjär trots sin storlek med cirka 12 000 listade patienter och cirka 65 medarbetare. Vi tar tillvara varandras kompetens och skapar bra förutsättningar för patienten. Här arbetar distriktsläkare, distriktssköterskor, fysioterapeut/sjukgymnaster, arbetsterapeut, undersköterskor och medicinska sekreterare. Vi har också BVC/ MVC som ingår i Familjecentralen Trädet, bemannat med barnsjuksköterskor samt barnmorskor. Hälsocentralen har också psykosocial mottagning med flera psykologer. Dessutom har vi en rehab-koordinator som jobbar i teamet kring sjukskrivningsprocessen. Hälsocentralen har två engagerade enhetschefer med delat ledarskap. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
Som PTP-psykolog på Odensala hälsocentral har du en mycket viktig roll i arbetet med att bedöma och behandla vuxna patienter med lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Du kommer att jobba utifrån evidensbaserade metoder individuellt, i grupp och via internet. Vi har ett välfungerade multimodalt team där psykolog samverkar med rehabkoordinator, arbetsterapeut, socionom, sjukgymnast och läkare.
Det är viktigt för oss att du som PTP-psykolog får en bra introduktion till psykologyrket. Region Jämtland Härjedalen har ett uppskattat PTP-program med klinisk inriktning. och är ett trivsamt team med ett öppet och givande arbetsklimat och där man värnar om varandras arbetssituation.Kvalifikationer
Vi söker dig som har psykologexamen med KBT-inriktning, är ambitiös, nyfiken och engagerad. Du gillar att arbeta i team, vågar fråga, har ett driv och gillar utveckling. Du är lösningsfokuserad och ser möjligheter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr/67/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214), https://www.regionjh.se/ Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Odensala hälsocentral Kontakt
Enhetschef
Annica Mortensen annica.mortensen@regionjh.se 063-14 20 58 Jobbnummer
9775770