Odensala HC välkomnar en medicinsk sekreterare!
2025-09-12
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
Är du i slutet av din utbildning eller redan utbildad Medicinsk sekreterare som söker en arbetsplats där du kan växa och utvecklas? Då är Odensala Hälsocentral arbetsplatsen för dig, vi söker medicinsk sekreterare till vårt team.
Vår hälsocentral har ca 11 900 listade patienter och våra patienter är ständigt i vårt fokus. Här arbetar vi tillsammans med kollegor från många olika yrken. Odensala Hälsocentral tillsammans med Familjecentralen Trädet har cirka 65 medarbetare där vi tar tillvara varandras kompetens och skapar bra förutsättningar för patienten. Hos oss arbetar distriktsläkare, distriktssköterskor/sjuksköterskor, fysioterapeut/sjukgymnaster, undersköterskor, och medicinska sekreterare. Vi har också barnhälsovård samt mödrahälsovård bemannat med barnsjuksköterskor samt barnmorskor. Dessutom har vi en psykosocial mottagning, en arbetsterapeut samt en rehabiliteringskoordinator som jobbar i teamet kring sjukskrivningsprocessen.
Vi är ett härligt team och vi har två engagerade enhetschefer med delat ledarskap. Vad väntar du på? Tveka inte, skicka in din ansökan till oss och ta chansen att bli en i vårt glada sekreterargäng.
Primärvården i Region Jämtland Härjedalen ingår i Division Nära Vård tillsammans med Ambulansen, Folktandvård, Psykiatri och Barn- och ungdomspsykiatrin. Vi är organiserade i fyra närvårdsområden och sedan januari 2022 är primärvården och ambulanssjukvården integrerade under konceptet "god och nära vård". Varje närvårdsområde är en ekonomisk enhet som leds av en verksamhetschef. Vi ansvarar också för regionens sjukvårdsrådgivning, ungdomsmottagning och närvårdsavdelningen Näva.
Primärvården i Region Jämtland Härjedalen ingår i Division Nära Vård tillsammans med Ambulansen, Folktandvård, Psykiatri och Barn- och ungdomspsykiatrin. Vi är organiserade i fyra närvårdsområden och sedan januari 2022 är primärvården och ambulanssjukvården integrerade under konceptet "god och nära vård". Varje närvårdsområde är en ekonomisk enhet som leds av en verksamhetschef. Vi ansvarar också för regionens sjukvårdsrådgivning, ungdomsmottagning och närvårdsavdelningen Näva.
Som medicinsk sekreterare på Odensala hälsocentral är du spindeln i nätet. Några arbetsuppgifter är den medicinska dokumentationen i journalsystemet Cosmic, remisshantering, samt övrig administration för verksamheten, bemanna receptionen, introducera ny personal.
Du ska brinna för att ge service då arbetet innebär kontakt både med patienter och med våra olika yrkesgrupper. Vi erbjuder ett intressant, omväxlande, ansvarsfullt och framför allt, ett roligt arbete. Du kommer att vara placerad på Odensala hälsocentral och det finns möjlighet att arbeta på distans cirka 1- 2 dagar i veckan.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning som läkarsekreterare, medicinsk sekreterare eller vårdadministratör men även dig som snart är klar medicinsk sekreterare. Du bör vara öppen för nya arbetsuppgifter, utvecklingsarbeten och tycka om patientkontakt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, att du kan organisera ditt arbete på ett effektivt sätt, tar egna initiativ, har god samarbetsförmåga och gillar att arbetsuppgifterna växlar.
Erfarenhet av primärvård är meriterande men inget krav. Varmt välkommen med din ansökan till vårt sekreterarteam!
ÖVRIGT
Urval och intervjuer sker löpande. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Du är varmt välkommen att höra av dig om du har frågor!
