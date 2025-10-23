OBS! Långt uppdrag - Teknisk projektledare till SCB Örebro
2025-10-23
SCB söker erfaren Teknisk-projektledare - via Armabe Consulting AB (har direktavtal med kunden)
Plats: Örebro (4 dagar/vecka på plats + 1 dag distans)
Omfattning: 100 %
Start: 1 december 2025
Avtalstid: till 30 november 2027, med möjlighet till förlängning (upp till 24 månader)
Uppdraget:
Statistiska centralbyrån (SCB) söker en senior IT-projektledare (nivå 4) för ett omfattande digitaliseringsprogram. Projektet handlar om att utveckla och modernisera SCB:s gemensamma produktionsmiljö för datainsamling, automatisering och metadata-hantering.
Du kommer att leda agila utvecklingsteam, samverka med verksamhet och IT, och driva förändrings- och utvecklingsinitiativ i en komplex offentlig miljö.
Vi söker dig som har:
Minst 3 års erfarenhet av IT-projektledning i agila miljöer (sedan 2020)
Minst 2 års erfarenhet av projektledning enligt PPS eller motsvarande modell
Erfarenhet av förändringsledning och arbete i större organisationer > 500 anställda
Mycket god kommunikationsförmåga på svenska
Meriterande:
Erfarenhet från statlig verksamhet
Lång erfarenhet av PPS-baserade projekt
Erfarenhet av digital transformation och processutveckling
Låter det intressant?
Skicka ett mail till talent [at] armabeconsulting.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
E-post: talent@armabeconsulting.com
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Armabe Consulting AB (org.nr 556986-0546)
(org.nr 556986-0546)
Örebro
701 89 ÖREBRO
Arbetsplats SCB
Jobbnummer 9571823
9571823