Objektspecialist till Transportavdelningen, Enheten för transportplanering
2025-12-05
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Transportavdelningen (TA) har i uppdrag att transportera och övervaka frihetsberövade personer. Det är Kriminalvårdens klienter som förflyttas mellan häkten och anstalter, till domstolsförhandlingar och sjukhus med mer. TA transporterar även frihetsberövade personer åt exempelvis Polisen, Statens institutionsstyrelse, Migrationsverket och psykiatrin. Lär mer här: https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/kriminalvardens-transportavdelning/
I rollen som objektspecialist ingår du, tillsammans med förvaltningsledaren och ytterligare en objektspecialist, i förvaltningsorganisationen för förvaltningsobjektet Transport. Du har en central roll i förvaltning och utveckling av Kriminalvårdens systemstöd inom förvaltningsobjektet, främst system för transportplanering och fordonsförvaltning. Arbetet innebär att för systemen identifiera och formulera utvecklingsbehov, kravställa framtida funktionalitet, utföra systemunderhåll samt hantera behörighetsfrågor. Du utgör också en viktig stödfunktion till användare genom support, utbildningsinsatser och framtagande av stöddokument. Arbetet ställer höga krav på att du kan arbeta självständigt, ta initiativ och prioritera såväl som samarbeta väl i grupp och samverka utanför den egna avdelningen.Kvalifikationer
För att trivas i tjänsten som Objektspecialist är det viktigt att du är självgående, kvalitetsmedveten, strukturerad och att du tycker om att skapa- och bibehålla goda relationer då en stor del av arbetet innebär samarbete både internt inom arbetsgruppen men även tycka om att samverka med kollegor utanför den egna arbetsgruppen. Vidare behöver du vara noggrann, serviceinriktad och tycka om att utveckla system och stötta kollegor vid uppkomna problem eller frågor kring vårt planerings- och bokningssystem TPS.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasieutbildning alternativ annan utbildning i kombination som Kriminalvården bedömer relevant.
• Flerårig erfarenhet av arbete inom transportlogistik och operativ ledning av transporter
• Erfarenhet av arbete inom systemförvaltning och systemutveckling av logistiksystem
• Erfarenhet av arbete i projektform
• Mycket god kunskap om systemuppbyggnaden och funktionen av Kriminalvårdens IT-systemstöd TPS
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
Meriterande är om du har:
• Eftergymnasial utbildning inom systemutveckling, områden krav och test
• Eftergymnasial utbildning inom logistik eller kommunikation
• Kriminalvårdens grundutbildning
• Erfarenhet av arbete med implementering och avveckling av IT-systemstöd
• Erfarenhet av arbete med användarsupport och utbildning för IT-systemstöd
• God kunskap om upprättande av funktionella krav i IT-system
• God kunskap om testning av funktionalitet vid IT-utveckling
• Kunskap om PPS-modellen
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Tjänsten är placerade i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
