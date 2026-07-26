Objektspecialist till Klinisk Patologi, Laboratoriemedicin i Umeå
Region Västerbotten, Laboratoriemedicin / Datajobb / Umeå Visa alla datajobb i Umeå
2026-07-26
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Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat. Klinisk patologi är en del av Laboratoriemedicin, en länsorganisation med verksamhet i Lycksele, Skellefteå och Umeå.
Laboratoriemedicin Västerbotten omfattar cirka 520 anställda och innefattar klinisk patologi, klinisk mikrobiologi, vårdhygien, klinisk genetik, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi, biobank och vävnadsinrättning. Genom avtal har vi totalansvar för klinisk patologi i Östersund, inklusive medicinskt ledningsansvar för immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi och klinisk mikrobiologi.
Verksamheten är ackrediterad och vi arbetar enligt det kvalitetssystem som Laboratoriemedicins ackreditering grundas på. Vid laboratorierna för klinisk patologi arbetar cirka 120 personer i Umeå och cirka 15 personer i Östersund. Tack vare vår snabba utveckling och ökande antal analyser har bemanningen utökats avsevärt de senaste åren, och vi har blivit en stor grupp med stark sammanhållning, humor och arbetsglädje.
Vill du bidra till att utveckla digitala arbetssätt inom patologin? Vi söker nu en engagerad objektspecialist som både stöttar den dagliga verksamheten vid akuta behov och driver långsiktig utveckling utifrån verksamhetens behov.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-26Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med och skapa förutsättningar för samarbeten, ny kunskap och en stark framtid.
Som objektspecialist på Klinisk patologi ingår du i ett team med objektspecialister, IT-tekniker/teknikspecialister och MT-ingenjör. Tillsammans ansvarar ni för laboratoriets systemstöd både när det gäller utveckling, ny funktionalitet och löpande förvaltning. I denna tjänst kommer du även att hantera specifika IT-relaterade specialfunktioner för avdelningen, just nu specifikt fylla en koordinerande funktion mellan våra egna systemstöd och det digitala bildsystemet PACS som förvaltas av en annan enhet. Dessa funktioner kan uppta varierande grad av tjänsten men upp till cirka 50%. Arbetet sker i samverkan med övriga teammedlemmar.
Arbetet sker i nära samarbete med andra funktioner inom laboratoriet, regionen samt i vissa fall även över regiongränser. Det innebär många kontaktytor och varierande arbetsdagar.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Konfigurera och administrera systemstöd (t.ex. testa nya funktioner, hantera behörigheter)
• Planera och genomföra acceptanstester vid uppgraderingar och förändringar
• Felsöka och utreda inkomna ärenden kopplade till systemen
• Utbilda användare och ta fram utbildningsmaterial
• Medverka i arbete med processflöden för att effektivisera verksamheten
• Samla in behov från verksamheten och föreslå förbättringar kopplade till systemstöd
• Ställa krav gentemot leverantörer för att säkerställa att verksamhetens behov uppfylls
• Delta och/eller leda både mindre och större projekt relaterade till systemet
• Avdelningsspecifika IT-relaterade utvecklingsfrågorKvalifikationer
Vi söker dig som har en teknisk systemförståelse och intresse för vårdverksamhet eller tvärtom: verksamhetsförståelse och en stark vilja att utveckla din IT-kompetens.
Du har:
• Eftergymnasial utbildning inom relevant område, t.ex. systemvetenskap, medicinsk teknik eller laboratoriemedicin.
Exempel på bakgrunder som passar väl:
o Biomedicinsk analytiker/medicinsk biolog/molekylärbiolog med IT-intresse/erfarenhet
o Systemvetare med insikt i laboratorieverksamhet
o Medicinteknisk ingenjör med förståelse för vårdflöden
• God datorvana och lätt för att lära dig nya system och digitala verktyg
• Erfarenhet av eller intresse för systemförvaltning och utveckling
• Förmåga att analysera problem, tänka strukturerat och se samband i komplexa flöden
• Förmåga att hantera flera uppgifter parallellt
• God samarbetsförmåga, men också trygg i att arbeta självständigt
• Bekväm med att presentera och utbilda kollegor
Eftersom rollen innebär många kontaktytor är god kommunikativ förmåga i både tal och skrift viktig.
Om du inte redan har laboratorievana kan viss introduktion och praktiskt arbete erbjudas i samband med att du börjar.
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper, ditt engagemang och din motivation för rollen.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Snarast möjligt enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332379". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 85 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Laboratoriemedicin Kontakt
Naturvetarna
Pär Larsson par.g.larsson@regionvasterbotten.se 090-785 28 02 Jobbnummer
10011554