Objektspecialist med teamansvar Sussa vårdstöd Utredning och diagnosticerin
Region Gävleborg, IT-förvaltning / Datajobb / Gävle Visa alla datajobb i Gävle
2025-10-13
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, IT-förvaltning i Gävle
, Söderhamn
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Sussa vårdstöd är en del av Sussa samverkan, en samverkansorganisation där nio regioner jobbar tillsammans för att bidra till att svensk hälso- och sjukvård når målen i regeringens vision för e-hälsa 2025. Samarbetet mellan de nio regionerna är unikt och just nu pågår arbetet med att utveckla och införa ett nytt, gemensamt vårdinformationsstöd. Nära 55 000 medarbetare i vården kommer att jobba i det nya vårdinformationsstödet. Du får med andra ord ett meningsfullt arbete med möjlighet att göra skillnad där det verkligen behövs. Sussa vårdstöd är den styrnings- och samverkansorganisation som kommer att vara verksam efter produktionsstart och närmare tjugo år framåt.
Inom Sussa vårdstöd finns det idag fem olika objektteam:
• Administration och planering: tex resursplanering, remiss, vårdadministration, behörigheter, organisation, åtkomst och översikter
• Utredning och diagnosticering: tex Prov- och patientbunden diagnostik, bild/multimedia, akutvård, operation, anestesi/IVA samt graviditet och förlossning
• Behandling och övervakning: tex läkemedel, cytostatika, vaccination, mätvärden och vätskebalans
• Dokumentation och registrering: tex vårddokumentation, uppmärksamhetssignalen, mobilt arbetssätt, dokumentation kopplat till barnhälsovård, samordnad vårdplanering
• Produktions och kvalitetsuppföljning: tex myndighetsrapportering, Insight och forskningsstöd
Vi söker nu en teamledare för objektteam Utredning och Diagnosticering.Publiceringsdatum2025-10-13Arbetsuppgifter
Som Objektspecialist med teamansvar representerar du nio regioner via vårt gemensamma förvaltningsobjekt Sussa vårdstöd. Du kommer att arbeta med funktionalitet, konfiguration och arbetssätt i Cosmic. Fokus är att ge användare i vården support avseende vilket arbetssätt som gäller och hur funktionaliteten ska användas i sitt sammanhang samt bidra till att vårdverksamheten får ett bra stöd och utbildningsmaterial i sitt arbete som kompletterar det koncept som leverantören står för.
Du kommer att arbeta i enlighet med objektplan, tex med att:
• Planera och leda objektteamet
• Delta i Objektteamforum med Cambio
• Ta fram och uppdatera kunskapsartiklar (FAQ) utifrån tillämpning samt utveckla tillgängligt supportmaterial
• Ge support, användarstöd och utbildning i hur funktionaliteten används i sitt sammanhang inom respektive objektteams funktionsområde.
• Delta i kravställning mot leverantör tillsammans med övriga objektspecialister samt bl.a. utbildningskoordinator och Samordnare verksamhetsbehov och konfiguration.
• Ta emot och förädla kunskaper och erfarenheter från användarkontakter för att utveckla tillgängligt stöd och tillgängligt utbildningsmaterial, i samråd med utbildningskoordinator
Du kommer även samverka med övriga roller inom Sussa vårdstöd kopplat till ITIL-processerna så som tex ändring, problem, incident, release och driftsättning. Möten och viss dokumentation kan komma att vara på engelska.Kvalifikationer
Vi söker dig som
• Har utbildning i någon yrkesroll inom hälso- och sjukvården
• Har erfarenhet av att arbeta kliniskt inom specialistområdena anestesi, iva och operation.
• Har erfarenhet av att arbeta inom systemförvaltning av Cosmic, inom prov- och patientbunden diagnostik, bild/multimedia, akutvård, operation, anestesi/IVA och/eller graviditet och förlossning
• Har goda kunskap i systemförvaltning av Cosmic
• Har kunskap om verksamhetsrutiner, arbetssätt och/eller processer inom vården
• Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du
• Har erfarenhet att arbeta inom hälso- och sjukvården, gärna klinisk erfarenhet från anestesi, IVA och operation.
• Har erfarenhet av att leda team eller mindre grupper i Hälso- och sjukvård
• Har erfarenhet av att leda team eller mindre grupper inom systemförvaltning.
• Har erfarenhet av att leda team eller mindre grupper inom Sussa samverkan eller Sussa vårdstöd
• Har utbildning i systemförvaltning, pm3, ITIL och/eller projektledning eller motsvarande kunskap
• Har god förståelse för användarperspektiv
• Har förståelse för vårdens olika specialiteter och deras utmaningar
• Har kunskaper i journalsystemet Cosmic
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
• Självgående
• Mål- och resultatorienterad
• Samarbetsförmåga
• Ledaskap
• Strukturerad
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2025/2418". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, IT-förvaltning Kontakt
Marie Rosengren, Sussa vårdstöd marie.rosengren@regionhalland.se 072-530 16 10 Jobbnummer
9552398