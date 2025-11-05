Objektspecialist central autentiseringstjänst till Serviceförvaltningen
Nordic recruitment Group AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-11-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordic recruitment Group AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Uppsala
, Västerås
eller i hela Sverige
Annons stänger: 6 november 2025
Vården i Stockholm är inne i en förändringsresa och Serviceförvaltningen är med och skapar förutsättningar för framtidens hälso- och sjukvård inom hela regionen med fokus bland annat på mobilitet och digitalisering.
Vi söker dig som vill vara med oss på resan genom att bidra i rollen som objektspecialist inom område autentisering!Publiceringsdatum2025-11-05Om tjänsten
Enhet Identitet och behörighet arbetar med förvaltning och vidareutveckling av IT-stöd för identitetshantering, åtkomst, behörighet och betrodda tjänster. Vi står inför spännande uppgifter och projekt de kommande åren, vilket ger dig som objektspecialist möjlighet att arbeta med nya lösningar och samtidigt utvecklas både professionellt och som person.
Som objektspecialist på Serviceförvaltningen arbetar du med förvaltning, proaktivt underhåll och utveckling av regionens centrala autentiseringstjänst. Du har en central roll där du ansvarar för att säkerställa hög funktionalitet och förstå komplexa integrationer, samt hur dessa påverkar olika lösningar och system. I rollen deltar du i arkitekturfrågor och problemställningar, och omvandlar dem till praktiska lösningar som möter verksamhetens behov. Du följer också hur förändringar och tillägg av metoder, anslutningssätt och processer påverkar framtida förvaltningsbarhet, systemkomplexitet och säkerhet, vilket ger dig en bred överblick över både teknik och verksamhet.
Rollen innebär att:
Säkra leverans av autentiseringstjänster för Regionens användare. Det omfattar att säkra autentiseringsmetoder, tjänstebeskrivningar, ramverk för tjänsteleverans, stöd till kunder samt kravställning mot underleverantörer/teknisk förvaltning och drift.
Vara kontaktpunkt både mot kunden och förvaltningens underleverantörer inom drift och teknisk förvaltning, vilket utgör en central del av rollen.
Arbeta med regionens autentiseringstjänst och de olika metoder som används för att autentisera användare. Vilket omfattar arbete med standarder som SAML och OIDC med beroenden till katalogtjänster via LDAP och databaser som X.500.
I förvaltningsorganisationen ansvara för att omvandla verksamhetens funktionella krav till bästa möjliga tekniska lösningar samt säkerställa att förändringarna passar in i den tekniska miljön, och vidareutveckla processramverket kring tjänsten
Vem är du?
För att passa i rollen ser vi att du är en både lyhörd och prestigelös lagspelare som gärna delar med dig av din expertis och sakkunskap. Rollen innebär många interna och externa kontaktytor, vilket kräver god kommunikationsförmåga och att du kan uttrycka dig pedagogiskt i både tal och skrift. Du är trygg i att navigera olika sammanhang samtidigt som du bygger relationer på ett förtroendeingivande och affärsmässigt sätt. Du är även analytisk och har en lösningsorienterad inställning som kan prioritera mellan helhet och detaljer. I rollen ser vi att du självständigt kan driva aktiviteter från start till mål på ett strukturerat sätt med god dokumentationsförmåga. Då vi kontinuerligt arbetar med att förbättra och förädla våra arbetsprocesser är du flexibel och anpassningsbar. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi ser även att du har:
Eftergymnasial utbildning inom IT, systemvetenskap, informationsförvaltning eller annan erfarenhet som vi bedömer likvärdig
Insikt och kunskap om X.500 strukturer
Kunskap om federation/SAML/OpenID Connect/OAuth 2.0
Kunskap om certifikat och deras användningsområden
Erfarenhet av att hålla presentationer och driva workshops
God förmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska
Det är dessutom meriterande om du har:
Tidigare erfarenhet som Objektspecialist inom identitet och åtkomst (IAM)
Kunskap inom skilda områden som Region Stockholms verksamheter, regelverk (PDL, NIS-direktiv, lagar, förordningar och regionens policys) samt SAML federationer
Kunskap inom följande områden: LDAP, Integrationer, WSFED, PAM, ITIL, Linux, Nätverk Så ansöker du
Låter det här som något för dig ser vi gärna att du söker så snart som möjligt, intervjuer sker löpande.
I denna rekrytering samarbetar Region Stockholm med Computer Sweden Recruitment. Vid intresse eller frågor kontakta Johanna Nordberg, Rekryteringskonsult, på johanna.nordberg@csrecruitment.se
alt. 0703343159. Du kan även kontakta enhetschef Arnar Berg Olafsson: arnar.berg-olafsson@regionstockholm.se
. Övrig information
Tester kan komma att ingå i rekryteringsprocessen, ett personlighetstest och ett problemlösningstest som båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser.
Provanställning kan komma att tillämpas. Planerad övertid (servicefönster) kan förekomma.
Vi sitter i fina lokaler på Lindhagensgatan. Hit tar du dig enkelt med kollektivtrafiken.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm och om arbetsplatsen Läs mer här!
Här kan du läsa mer om förmånerna i vårt kollektivavtal. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic recruitment Group AB
(org.nr 559318-2958), https://csrecruitment.se Arbetsplats
Computer Sweden Recruitment Kontakt
Johanna Nordberg johanna.nordberg@csrecruitment.se +46 70-334 31 59 Jobbnummer
9590015