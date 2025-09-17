Objektledare IT/IT-specialist till förvaltningsobjekt Arkivstöd
Vi söker dig som drivs av att arbeta med samhällsnytta och som känner ett stort engagemang med att bidra inom den offentliga sektorn. Vi söker dig som har ett genuint teknikintresse och som kan översätta kärnverksamhetens verksamhetsbehov till det it-nära samtidigt som du kan förmedla det tekniska på ett för verksamheten begripligt sätt. Vi söker dig som vill vara en del i Region Örebro läns digitala resa.Publiceringsdatum2025-09-17Beskrivning av verksamheten
Inom Avdelning Stödsystem arbetar IT-specialister och Objektledare IT med ansvar för våra administrativa IT-system inom till exempel ekonomi-, personal- och webbsystem.
Arbetet är brett men fokus inom vår avdelning ligger på det it-nära vilket innebär bl.a teknisk konfiguration och felsökning, beställningar mot externa leverantörer och kvalitetssäkring samt tester av leveranser. Hos oss möter du människor som är engagerade, hjälper varandra och har en god sammanhållning. Tillsammans skapar vi ett bättre liv!
Vi sitter i ett nybyggt hus i intill Stora Holmen i Örebro tillsammans med kollegor som alla arbetar med IT-frågor. Lokalerna är ljusa, fräscha och moderna och du har valmöjligheten att både arbeta flexibelt och med en fast arbetsplats. Eftersom vi vet att livet inte bara består av arbete, kommer du ha möjlighet att kunna arbeta på distans vissa dagar i veckan då vi anser att en balans mellan arbete och fritid är viktigt.
Regionservice arbetar med service till Region Örebro läns verksamheter. Hos oss finns många olika arbetsuppgifter och expertis inom bland annat it, fastighet, kost, städ, logistik, medicinsk teknik, support, upphandling, arkivering och administration. Vi har också ett strategiskt ansvar för utveckling av våra verksamheter. Våra 950 medarbetare är vår stora tillgång för att göra ett gott arbete med kundens fokus. Vi drivs av ett stort engagemang för helhetssyn, samverkan och utveckling av arbetsmetoder.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Objektledare IT/IT-specialist till förvaltningsobjekt ArkivstödDina arbetsuppgifter
Inom avdelning stödsystem arbetar vi i systemförvaltningsobjekt enligt styr och samverkansmodellen pm3 och nu behöver vi förstärka organisationen med en Objektledare IT/IT-specialist.
Objektet Arkivstöd innefattar verktyg för elektronisk arkivering, metadataregistrering vid arkivering samt förteckning och återsökning av arkiverade handlingar. I arkivstöd ingår R7e-arkiv, ett e-arkiv som drivs tillsammans med tolv andra regioner. I R7e-arkiv arkiveras i dagsläget information ifrån diarie-, ekonomi-, personal- samt journalsystem.
Som Objektledare IT arbetar du nära tillsammans med förvaltningsobjektets Objektledare. Tillsammans planerar och genomför ni det som finns med i förvaltningsobjektets förvaltningsplan. I arbetsuppgifterna ingår även att utföra uppgifter som IT-specialist.
Vi söker dig som har erfarenhet av objektledning eller systemförvaltning, gärna enligt pm3-modellen. Det är meriterande om du även har erfarenhet inom andra ramverk och modeller för projektledning och IT-processer, såsom ITIL och PROJEKTiL. Du har god kännedom om regelverk och standarder kopplade till elektronisk arkivering, exempelvis de krav som ställs enligt Arkivlagen.
Du har kompetens inom XML och informationsmappning, och du är van vid att skapa, granska och tolka tekniska kravspecifikationer. För att lyckas i rollen behöver du ha en god förmåga att samverka med verksamheten och att leda tekniska team med målet att säkerställa en effektiv informationshantering.
Vidare är du analytisk, lösningsorienterad och du har gärna erfarenhet av att driva projekt och förbättringsinitiativ. Du uttrycker dig väl på svenska, både i tal och skrift, och kan på ett pedagogiskt sätt förklara tekniska termer för olika målgrupper.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Jonas Engwall, Avdelningschef 070-527 73 71
Fackliga företrädare:
Isabell Karlsson, Vision 019-6022755
Markus Kihlgren, SACO 0581-855 87 Ersättning
