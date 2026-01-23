Obduktionstekniker till klinisk patologi
2026-01-23
Verksamhetsområde Akademiska laboratoriet
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor.
Vår verksamhet
Akademiska laboratoriet är ackrediterat och svarar för kvalificerad medicinsk diagnostik, forskning, utveckling och utbildning. Vi är indelade i fem olika sektioner som tillsammans är verksamma inom tio olika laboratoriemedicinska kunskapsområden - transfusionsmedicin, immunologi, kemi, farmakologi, bakteriologi, virologi, vårdhygien, patologi och cytologi samt genetik. Våra kunder finns framför allt i Uppsala län och i vår mellansvenska region. Akademiska laboratoriet är en verksamhet i ständig förändring. Sammanlagt är vi knappt 700 anställda med verksamhet på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping samt har ett nära samarbete med regionssjukvårdsinrättningar och kringliggande regioner.
Verksamhetsområde Akademiska laboratoriets sektion för klinisk patologi söker nu en obduktionstekniker.
Ditt uppdrag
Inregistrering och utlämning av avliden från bårhus, förbereda avliden inför bokade avsked, förbereda och assistera vid obduktioner, administrativt arbete kopplade till obduktion/ bårhusverksamhet, kontakt med kliniker, begravningsbyråer, anhöriga med flera. I arbetet ingår även uttag av vävnad inför vävnadsdonation. Arbetet innehåller en del tunga lyft och kan på grund av sitt innehåll vara psykiskt krävande.Publiceringsdatum2026-01-23Kvalifikationer
Obduktionstekniker, undersköterska eller annan likvärdig utbildning / erfarenhet. För annan än obduktionstekniker ingår ett först trainee år.
Arbetet ställer stora krav på personlig mognad, noggrannhet, initiativkraft och självständighet. Du kommer att ingå i en struktur som bygger på flera processer där många medarbetare är involverade vilket kräver förmåga att samarbeta och vara flexibel. Tjänsten förutsätter goda kunskaper i skriftlig som muntlig kommunikation på svenska. Stor vikt kommer att läggas vid erfarenhet samt personliga egenskaper. Om du har dessa kvalifikationer och en vilja att vara en del av framtidens sjukhus, kan Akademiska vara rätt arbetsplats för dig.
Vi erbjuder
Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Intervju kommer att ske fortlöpande. Provanställning kan komma att tillämpas. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef: Diari Ghafouri 018-6170251
Facklig representant nås via växeln, 018-611 00 00
