Nyutexaminerade elektriker sökes till fordonsindustrin
Auxante AB / VVS-jobb / Enköping Visa alla vvs-jobb i Enköping
2025-11-07
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Auxante AB i Enköping
, Västerås
, Sigtuna
, Uppsala
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-07Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med påbyggnationer på bland annat polis- och militärfordon där en stor del av arbetet handlar om installation av elkomponenter i fordon. Det kan exempelvis vara installation av blåljus, lampa till kupévärmare och liknande. Utförandet av arbetet sker tillsammans med dina erfarna kollegor där ni strävar efter att nå bästa möjliga resultat.Profil
Vi söker dig som är noggrann, händig, lösningsorienterad och som trivs med ett arbete som innehåller fysisk aktivitet. Du bör ha goda kunskaper om fordonsbyggnation, fordonsel och installation av eldetaljer i bil. Vidare har du också maskin- och verktygsvana. Utöver detta ser vi gärna att du har en stark arbetsvilja samt har en ambition att växa och utvecklas i din arbetsroll. Dina tekniska färdigheter kommer att prioriteras. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Företagets verksamhet är specialiserat på bilinredning och på att funktionalisera arbetsfordon. De arbetar med allt från militära medel, till utryckningsfordon till beställningar från enmansföretag. Företaget har varit verksamt i flera årtionden och har en gedigen kompetens grundat på erfarenhet, tradition och kvalitet.Om företaget
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.
Uppdraget ingår i vår uthyrningsverksamhet och du kommer vara anställd hos Auxante AB medan arbetet sker hos vår kund där god uppföljning sker mellan anställd och arbetsgivare. Målet för oss och vår kund är att du efter en period blir direkt anställd hos vår kund. Vid en eventuell intervju kommer vidare information om tjänsten och företaget att presenteras. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "167". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Auxante AB
(org.nr 559244-0506), http://www.auxante.se/ Jobbnummer
9592859