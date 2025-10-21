Nyutexaminerade ekonomer till Capital Markets |Stockholm
2025-10-21
Vill du kickstarta din karriär inom Capital Markets - en del av Financial Accounting Advisory Services (FAAS)?
FAAS är ett team med specialister inom redovisning, rapportering, kapitalmarknadsfrågor samt intern kontroll och styrning. Vi arbetar med allt från börsnoterade bolag till snabbväxande tillväxtföretag. Capital Markets erbjuder rådgivning i samband med förberedelser inför börsnoteringar (s.k. IPO Readiness), rådgivning inom processeffektivisering, utveckling av ekonomifunktioner, riskhantering och intern kontroll - både inom privat, publik och offentlig sektor. Vi agerar även stöd till revisionsteam i samband med kapitalmarknadstransaktioner.
Vi söker nu konsulter till vårt kontor i Stockholm med start senast i augusti 2026 och riktar oss mot dig som är nyutexaminerad ekonom från universitet/högskola.
Möjligheten: ditt nästa äventyr väntar på dig
För oss står din utveckling i fokus. I rollen kommer du att tillbringa en stor del av din tid genom att arbeta direkt mot våra kunder vilket innebär att du får en värdefull inblick i en mängd olika branscher. Du får snabbt eget ansvar i varierande uppdrag och erbjuds löpande utbildning inom ditt arbetsområde. Arbetet sker både självständigt och i team. Dina arbetsuppgifter inom Capital Markets kommer exempelvis omfatta följande:
Genomföra gapanalyser inför börsnotering (IPO Readiness)
Ge råd och stöd efter genomförd IPO Readiness
Vara en del av projektteamet i samband med ett företags IPO-förberedelser, inklusive koordinering, styrgruppsmaterial och budgetuppföljning
Kartlägga och förbättra finansiella processer för ökad effektivitet och stärkt intern kontroll
Assistera kunder med IPO-databok, framtagande av nyckeltal och annan relevant finansiell information i prospekt
Utforma och utveckla finansiella rapporter, rapportpaket och styrdokument
Universitets-/högskoleexamen inom ekonomi
Goda akademiska meriter, relevant arbetslivserfarenhet, utlandsstudier och/eller engagemang utanför studierna är meriterande
Mycket god kommunikativ förmåga i både svenska och engelska, i tal och skrift
Analytisk och lösningsorienterad med ett skarpt kritiskt tänkande
Vi ser även gärna att du har
God förmåga att bygga relationer, både internt och externt mot kund
Mycket goda kunskaper i Microsoft Office (Excel, PowerPoint och Word)
Masterexamen är meriterande
Vad EY erbjuder dig
Kontinuerligt lärande: Du utvecklar tankesätt och färdigheter som hjälper dig att navigera in i framtiden.
Framgång så som du definierar den: Vi ger dig verktygen och flexibiliteten, så att du kan göra skillnad på ditt sätt.
Transformativt ledarskap: Vi ger dig insikter, coachning och självförtroende för att bli den ledare som världen behöver.
Inkluderande kultur: Du kommer att accepteras för den du är och få möjlighet att använda din röst för att hjälpa andra att hitta sin.
Läs gärna mer om vad EY kan erbjuda dig på www.ey.com/sv_se/careers
i sociala medier och på www.karriarbloggen.ey.com.
Är du redo att "Shape your future with confidence"? Ansök idag.
Då är du varmt välkommen att söka tjänsten. Skicka in din ansökan innehållande CV, personligt brev och betyg från universitetet, senast den 14 december. Urval och intervjuer sker löpande. Vid frågor om tjänsten kontakta Lina Söderström på Lina.Soderstrom@se.ey.com
. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta Adrian Lyng på Adrian.Lyng@se.ey.com
. Observera att en bakgrundskontroll kommer att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
På EY värdesätter vi mångfald och uppmuntrar ansökningar från individer från olika bakgrunder. Om du har frågor, behöver stöd, eller anpassning av rekryteringsprocessen på grund av en funktionsnedsättning, tveka inte på att kontakta oss på recruitmentsweden@se.ey.com
. Vi finns här för att stötta dig.
