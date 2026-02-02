Nyutexaminerad tandläkare till Folktandvården Gotland
Region Gotland / Tandläkarjobb / Gotland Visa alla tandläkarjobb i Gotland
2026-02-02
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Folktandvården Gotland
För att nå hela Gotlands befolkning har Folktandvården kliniker på flera orter runtom ön.
Folktandvården Slite, Roma och Hemse är placerade på landsbygden och är likvärdiga i sin organisation gällande patientantal och bemanning. Visby är Gotlands största tätort och här finns Folktandvården Wisby och Mun- och käkcentrum som är tandvårdens specialistklinik och kompetenscentrum. Klinikerna i Slite och Roma är tillfälligt pausade.
Folktandvården Gotlands mål är att arbeta hälsoinriktat, se hela människan och gemensamt med andra verksamheter arbeta med folkhälsofrågor. Vårt uppdrag är att stödja en god utveckling av munhälsan hos hela Gotlands befolkning samt en tandvård av hög kvalitet till alla patienter.
Upptäck fördelarna med att vara en del av Gotlands största tandvårdsteam! Vi välkomnar dig som har friska idéer med en önskan om att vidareutveckla både dig själv och din arbetsplats. Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete i en strukturerad organisation under utveckling.
Introduktion och kompetensutveckling
För att ge dig som ny medarbetare bästa möjliga start erbjuder vi ett strukturerat och individanpassat introduktionsprogram under ditt första år. Programmet utformas utifrån dina behov och kompletteras med kvalificerad handledning - både av erfarna kollegor och vid behov av specialister - för att du ska känna dig trygg och få goda förutsättningar att utvecklas i din roll.
Hos oss får du möjlighet att använda hela din kompetens och samtidigt vidareutvecklas genom det breda behandlingspanoramat som Folktandvårdens verksamhet erbjuder. Som medarbetare har du även tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling via Mun- och käkcentrum.Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Som tandläkare på Folktandvården Gotland arbetar du heltid kliniskt med hela behandlingspanoramat för både barn- och ungdomar samt vuxna. I arbetet ingår ortodonti, implantat- och tandstödd protetik, endodonti, parodontologi, dentoalveolär kirurgi och akuttandvård.
Vi erbjuder flexibilitet i sysselsättningsgrad utifrån dina behov och placering på klinikerna beroende på önskemål.
Vem är du?
Vi söker dig som är nyexaminerad legitimerad tandläkare och som vill växa tillsammans med oss.
I din roll är du hängiven med ett stort engagemang och entusiastiskt förhållningssätt till ditt arbete. Vi ser att du har god samarbetsförmåga och kommunicerar med både arbetskamrater och patienter på ett lyhört och respektfullt sätt. Du är noggrann, kollegial och flexibel. Hos oss vi stöttar vi varandra och har en positiv inställning med öppen kommunikation.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan nu.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/106". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Folktandvården Gotland Kontakt
Jennifer Herlitz, tf biträdande enhetschef Wisby jennifer.herlitz@gotland.se Jobbnummer
9716201