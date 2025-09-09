Nyutexaminerad jurist till Finansinspektionen (Visstid)
2025-09-09
Är du i början av din karriär och vill bidra till ett stabilt finansiellt system och välfungerande marknader? Finansinspektionen (FI) söker nu en junior jurist som nyligen tagit examen till område Marknader!
Om jobbet
Område Marknader svarar för tillsynen av värdepappersmarknaden, värdepappersbolag, fondbolag och finansiella infrastrukturbolag för handel, clearing och avveckling samt hanterar tillstånden för de bolag som verkar på marknaden. Avdelningen Kapitalmarknadsrätt är områdets rättsavdelning. Som junior jurist på avdelningen Kapitalmarknadsrätt tillhör du den särskilda grupp som främst arbetar med att handlägga begäran om utlämnande av allmän handling. Du sätter också upp beslut och gör rättsutredningar i frågor som rör allmänna handlingar och sekretess och hanterar dessa ärenden för hela område marknaders del. Tillsammans med dina kollegor bidrar du till en mer effektiv och rättssäker hantering av utlämnandeärenden.
I rollen samarbetar du tätt internt - både inom din egen grupp och med andra avdelningar inom FI. Du har även regelbunden kontakt med externa parter. Här får du stora möjligheter att utveckla din kompetens och fördjupa dina kunskaper om både finansmarknaden och regelverket kring offentlighet och sekretess. Det kan även bli aktuellt att arbeta med övriga på avdelningen förekommande ärenden.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som har
• kand. eller Juristexamen
• uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• erfarenhet eller intresse av området offentlighet eller sekretess
• goda studieresultat.
Om dig
I det här jobbet behöver du
• bidra till ett gott samarbete
• planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
• driva ditt arbete framåt och ta beslut inom ditt ansvarsområde
• vara effektiv även när uppgifterna är rutinartade.
FI bidrar till ett stabilt finansiellt system, välfungerande marknader, en hållbar utveckling och ett högt skydd för konsumenter. Vi erbjuder dig att arbeta med samhällsviktiga uppgifter, där du är med och påverkar den finansiella marknaden. På FI arbetar cirka 600 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. Vår arbetsplats ligger centralt i Stockholm. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på distans. För mer information om vår organisation: https://www.fi.se/sv/om-fi/organisation/
Bra att veta
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen. Vi arbetar aktivt för mångfald och likabehandling och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
På FI arbetar vi aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och utvecklas. Läs mer om hur det är att jobba på FI och vad vi erbjuder: https://www.fi.se/sv/om-fi/arbeta-pa-fi/vi-erbjuder/
Lönespann för den här tjänsten är 33 000-36 000kr/månad.
En anställning på FI kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll görs enligt säkerhetsskyddslagen.
Sök jobbet
Välkommen med din ansökan som ska innehålla cv, examensbevis och relevanta betyg. Vi använder urvalsfrågor för en objektiv bedömning på lika villkor och du kan på så vis enkelt söka tjänsten.
Vi avböjer all hjälp med rekrytering och annonsering.
Anställningsform: Anställningen är en visstidsanställning som beräknas pågå ett år. Tillträde enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid
Kontaktperson: Susanne Ellegård, Enhetschef, 08 408 984 16
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Ersättning
