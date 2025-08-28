Nyutexaminerad inom tech? Kickstarta din karriär som QA-testare hos Axis!
Gigstep AB / Datajobb / Lund Visa alla datajobb i Lund
2025-08-28
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gigstep AB i Lund
, Lomma
, Malmö
, Svalöv
, Landskrona
eller i hela Sverige
Är du nyexaminerad och vill sätta tänderna i riktiga tekniska utmaningar direkt? Trivs du med att skriva kod, analysera system och hitta smarta lösningar? Då kan det här vara drömstarten på din karriär - som QA-testare hos Axis i Lund!
Om rollen
Som QA-testare blir du en central spelare i teamet - du ser till att Axis produkter håller absolut toppklass innan de når kunder världen över. Det handlar inte bara om att hitta buggar - det handlar om att förstå helheten, gräva i detaljerna och skapa smarta testlösningar tillsammans med utvecklare och andra QA-specialister.
Du jobbar i alla faser av produktutvecklingen, med både manuella och automatiserade tester. Här får du koda, labba, tänka och utmana. En erfaren testare sa det bäst: "Om du gillar att koda, ska du bli testare - inte programmerare!"
Här får du jobba med:
• Systemtestning i både Windows- och Linuxmiljö
• Automatiserad och manuell testning, både scriptad och utforskande
• Teknik som nätverk (TCP/IP, DNS, DHCP, Proxy) och testautomation
• Nära samarbete med utvecklingsteam i en agil miljö
Vem är du?
• Nyexaminerad civilingenjör eller har en annan teknisk högskole-/universitetsutbildning (t.ex. datateknik, programmering, IT)
• Teknisk, nyfiken och älskar att förstå hur saker funkar - och hur de kan funka bättre
• Kommunikativ och gillar att jobba i team
• En person som vågar testa nytt och vill växa inom QA/testautomation
Testningserfarenhet är ett plus - men inte ett krav. Vi värdesätter din drivkraft och vilja att lära dig!
Om GiggetDetta är ett konsultuppdrag genom Gigstep, där du inledningsvis blir anställd av oss med ambitionen att gå över i en fast anställning hos Axis. Låter det som något för dig? Sök redan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gigstep AB
(org.nr 559187-8227), https://www.gigstep.se/ Arbetsplats
Gigstep Kontakt
Klara Igeby klara.igeby@gigstep.se 0739449946 Jobbnummer
9481371